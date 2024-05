Amazon weist Netflix in die Schranken: Jeder will jetzt diesen Film sehen

Amazon hat momentan einen echten Lauf. Die letzten Filme des Streaming-Dienstes des Online-Riesen scheinen hierzulande gerade besonders beliebt zu sein – allen voran ein Krimi-Thriller, der vor Kurzem ins Abo gewandert ist.

Amazon hat es geschafft: Catch the Killer stürmt die Streaming-Charts

Amazon lacht sich ins Fäustchen. Denn wer einen Blick in die aktuellen deutschen Streaming-Charts wirft, wird festellen: Prime Video hat es geschafft, sich die ersten drei Plätze unter den Nagel zu reißen. Auf dem dritten Platz steht gerade Wakefield – Dein Leben ohne dich, die Silbermedaillle geht an Breaking Surface und die Krone hat sich der Krimi-Thriller Catch the Killer geschnappt (Quelle: JustWatch).

Im letzten Film verfolgen wir die Ermittlungen der Polizistin Eleanor Falco, die versucht, einen Serienkiller zur Strecke zu bringen, der in der Silvesternacht binnen weniger Minuten etliche Menschen mit einem Scharfschützengewehr inmitten von New York erschießt. Zusammen mit Special Agent Lammark vom FBI will sie die Beweggründe des Schützen verstehen, um ein Täterprofil zu erstellen und den Mörder dingfest zu machen.

Prime-Abonnenten können sich den Film jetzt kostenlos über Amazon Video anschauen.

Erste Szenen aus dem Film gibt’s im Trailer zu sehen:

Mit einer IMDb-Wertung von 6,6 von 10 möglichen Punkten verspricht Catch the Killer solide Abendunterhaltung (Quelle: IMDb) – ein Meisterwerk wie das nur noch für kurze Zeit im Prime-Abo inkludierte Interstellar solltet ihr jedoch nicht erwarten.

Amazon dominiert die Charts: Netflix muss sich geschlagen geben

Für Konkurrent Netflix dürften die aktuellen deutschen Streaming-Charts kein Grund zur Freude sein. Der einstige Streaming-König erreicht aktuell gerade mal den vierten Platz – dank Total Recall.

Und auch bei den Serien läuft es aktuell nicht ganz so rosig. Hier schafft es Netflix ebenfalls nicht aufs Treppchen. Mit Bodkin reicht es gerade mal für Platz 4. Mit Fallout und Maxton Hall schafft es Amazon auch in diesem Bereich, den Rivalen zu übertrumpfen, muss sich jedoch auch AppleTV+ geschlagen geben. Apples Streaming-Dienst ist nämlich dank Dark Matter bei den Serien aktuell die Nummer 1.