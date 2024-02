Squid Game Staffel 2: Teaser & Bilder – Wann kommen die neuen Folgen?

„Squid Game“ war einer der größten Serien-Hits des Jahres 2021. In 9 Folgen rannten und ackerten die Kandidaten um ihr Leben, um sich die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von über 30 Millionen Euro zu sichern. Bereits seit Monaten fragen sich Fans, ob und wann eine zweite Staffel von Squid Game erscheint.

Die erste Season bestand aus 9 Folgen, die am 17. September 2021 bei Netflix veröffentlicht wurden (bei Netflix ansehen). Mittlerweile sind über 2 Jahre ohne direkten Nachschub vergangen. Die Handlung der ersten Staffel ist zwar abgeschlossen, dennoch wird es mit neuen Folgen weitergehen. Die zweite Staffel von Squid Game ist bereits seit längerem offiziell bestätigt, Anfang 2024 gibt es endlich auch neue Informationen zur Produktion (zur Serie bei Netflix).

Squid Game Season 2: Teaser-Video und Bilder

Wann die neuen Folgen von Squid Game erscheinen werden, wurde noch nicht bekanntgegeben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Season 2 im Jahr 2024 bei Netflix an den Start gehen wird. Nachdem es lange Zeit keinerlei Updates zur Produktion gab, wurden Anfang Februar 2024 endlich erste Bilder sowie ein kurzer Teaser zu den neuen Folgen vorgestellt. Das neue Video-Material ist Teil eines Previews mit Netflix-Neuerscheinungen 2024, das im Rahmen der Emmy-Verleihung gezeigt wurde. Der Teil zu Squid Game erscheint gegen 2:44:

Auf dem neuen Promo-Material sieht man Gi-Hun (Lee Jung-jae), der bereits in der ersten Staffel eine Hauptrolle gespielt hat. Der Protagonist schwor sich zum Finale, Rache an den Machern der brutalen Spiel-Show nehmen zu wollen. Die Bilder zeigen zudem zwei weitere Charaktere, die bereits in der vorherigen Staffel mitgemacht haben. So sind der Salesman (Gong Yoo) und Front Man (Lee Byung-hun) zu sehen. Mit Park Gyu-you sieht man zudem eine neue Figur.

Worum es genau in der Story der zweiten Staffel gehen wird, ist noch nicht bekannt. Da jedoch bereits einige bekannte Gesichter gezeigt wurden, ist davon auszugehen, dass die Handlung an die bisherigen Ereignisse anknüpfen wird und es keine reine Neuauflage der Geschichte geben wird, die von Staffel 1 isoliert abläuft. In der ersten Auflage der Spiel-Show gab es nur wenige Überlebende, Staffel 2 wird nicht einfach eine Kopie mit neuen lebensgefährlichen Spielchen.

Bereits im Laufe des letzten Jahres erschien ein kurzer Trailer, der einen Blick auf den Cast der zweiten Staffel wirft:

Squid Game: Staffel 2 - Wird die Netflix-Serie fortgesetzt?

Wie viele Squid-Game-Staffeln soll es bei Netflix geben?

Der Serienmacher Hwang-Dong hyuk nimmt sich ausreichend Zeit, um Squid Game eine würdige Fortsetzung zu bereiten. Die neue Staffel wurde Mitte 2022 angekündigt, erst Ende Juli 2023 begannen die Dreharbeiten, die zum Jahresende abgeschlossen wurden. Bereits Ende 2021 äußerte sich der Showrunner zur möglichen Handlung (Quelle: Soompi):

„Der Schwerpunkt wird die Geschichte von Seong Gi Hun sein, der aufdeckt. Der übergreifende Handlungsstrang von Staffel 2 wird die Geschichte der Menschen sein, die Gi Hun trifft und denen er hinterherjagt.“

Gleichzeitig erwähnte er bereits damals die Option, dass auch eine dritte Staffel erscheinen könnte:

„Es stimmt, dass wir eine Vielzahl von Möglichkeiten für Squid Game diskutieren, einschließlich der Produktion einer dritten Staffel, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt.“

Season 3 ist noch nicht offiziell bestätigt, wenn die zweite Staffel aber halbwegs an den Erfolg der ersten Folgen anknüpfen kann, dürfte es genügend Argumente für eine weitere Fortsetzung geben.

Squid Game: The Challenge – keine richtige Fortsetzung

Bereits im November 2023 erschien mit „Squid Game: The Challenge“ neues Material, das auf der Serie basiert. Dabei handelt es sich aber nicht um eine direkte Fortsetzung. Stattdessen ist „The Challenge“ eine echte Reality-TV-Show, bei der einige Spiele und Kulissen der Hauptserie nachgebaut wurden. Auch dort haben die Kandidaten die Chance auf ein Preisgeld. Es handelt sich dabei um eine reale Umsetzung und nicht um eine Fiction-Story.

Die Spiele sind demnach abgeschwächt, der Fokus liegt vor allem auf dem zwischenmenschlichen Untereinander. Wie für Reality-Shows üblich, werden also vor allem Konflikte, Streitereien, aber auch Allianzen unter den Teilnehmern thematisiert. Wer bei „Squid Game: The Challenge“ einschaltet, sollte nicht den Anspruch haben, eine direkte Fortsetzung von Squid Game zu sehen, sondern eher eine Art „Takeshis Castle“ oder „100.000 Mark Show“ im Setting der Netflix-Serie. Eine richtige Fortsetzung zur 2021 erschienenen Produktion wird 2024 bei Netflix erscheinen.

