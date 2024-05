Waipu TV Stick: Reset auf Werkseinstellungen

Mit dem Waipu-TV-Stick könnt ihr bequem auf eine große Anzahl an Live-Streams von TV-Sendern sowie die Streaming-Inhalte der Waiputhek auf eurem Fernseher zurückgreifen. Bei Funktionsstörungen, regelmäßigen Abstürzen oder wenn ihr das Gerät doch wieder verkaufen möchtet, solltet ihr den Streaming-Stick zuvor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wie das genau funktioniert und was es zu beachten gibt, erfahrt ihr hier.

Was ihr vorher wissen solltet

Wenn ihr euren Waipu-TV-Stick auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, werden sämtliche gespeicherten Anmeldedaten, installierten Apps und persönlichen Daten gelöscht. Das ist besonders nützlich, falls ihr das Gerät verkaufen oder verschenken möchtet. Aber das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann auch bei Problemen wie langen Ladezeiten, häufigen Abstürzen und ähnlichen Schwierigkeiten hilfreich sein.

Das Zurücksetzen sollte euer letzter Weg zur Problemlösung sein. Zuvor empfiehlt es sich, einen sauberen Neustart des Geräts zu versuchen. Dazu navigiert ihr in die Einstellungen und wählt hier den Menüpunkt „Neu starten“ aus. Alternativ könnt ihr auch die Stromverbindung des Geräts für 10 Sekunden unterbrechen und es dann wieder anschließen. Überprüft auch, ob der Waipu-TV-Stick oder das Netzteil ungewöhnlich warm sind. In dem Fall ist es ratsam, die Stromversorgung für längere Zeit zu unterbrechen, sodass die Geräte ausreichend abkühlen können. Oftmals lässt sich so ein Zurücksetzen vermeiden.

Ihr könnt den Waipu-TV-Stick übrigens auch weiterhin nutzen, wenn ihr das Abo des TV-Streamingdienstes beendet habt. Alle Infos dazu lest ihr hier:

Waipu-TV-Stick auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um den Streaming-Stick wieder auf den ursprünglichen Auslieferungszustand zurückzustellen, geht ihr wie folgt vor:

Startet den Waipu-TV-Stick und drückt auf der Fernbedienung auf die Home-Taste, um zum Startbildschirm zu gelangen. Navigiert nach oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Systemeinstellungen), und drückt auf den Auswahl/OK-Knopf. In den Einstellungen angelangt, wählt ihr den Punkt „Geräteeinstellungen“ an. Wählt die Option „Info“ und dann „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ an. Ihr müsst abschließend bestätigen, dass ihr den Vorgang durchführen möchtet, indem ihr nochmals „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ anwählt. Daraufhin startet die Wiederherstellung auf den Auslieferungszustand. Alle Apps und Einstellungen werden entfernt.

