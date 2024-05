Nur noch 4 Tage gratis bei Amazon Video: Wer diesen Prime-Kracher verpasst, ist selbst schuld

Amazon setzt bei seinem Prime-Portfolio mal wieder den Rotstift an – und das tut dieses Mal besonders weh. Denn mit The Batman fliegt in wenigen Tagen einer der wirklich sehenswerten Filme aus dem Abo.

Amazon streicht The Batman aus Prime Video

Bis zum 19. Mai haben Prime-Abonnenten noch die Chance, sich The Batman über den Streaming-Service von Amazon gratis anzuschauen. Danach verschwindet das Action-Drama aus dem Abo und kann fortan nur noch gegen Bezahlung geliehen oder gekauft werden.

Wer sich den Hollywood-Blockbuster aus 2022 bislang noch nicht angeschaut hat, sollte das schleunigst nachholen. Mit einer IMDb-Wertung von 7,8 von 10 möglichen Punkten schneidet The Batman überdurchschnittlich gut ab – auch wenn für die Auszeichnung als bester Batman-Film noch ein paar Punkte fehlen.

Massig Action gibt’s in The Batman nicht zu sehen. Der Film konzentriert sich eher darauf, Bruce Waynes Expertise als Detektiv in den Fokus zu stellen. Erste Szenen könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Trailer zum Film „The Batman“

Wer nach den gezeigten Szenen Lust bekommen hat, sich den kompletten Film anzuschauen, sollte dafür auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Mit einer Laufzeit von beinahe drei Stunden ist The Batman kein Streifen, den man sich mal schnell noch nach Feierabend vorm Schlafengehen reinzieht. Das Pfingstwochenende bietet hingegen den perfekten Anlass, um den Film noch nachzuholen (bei Amazon anschauen).

Doppelschlag bei Amazon: Auch Interstellar fliegt raus

Wer nach The Batman noch genug Zeit und Lust auf einen weiteren Top-Film mit langer Laufzeit hat, kann sich bei Prime direkt auch Interstellar auf die Watchlist packen. Das Sci-Fi-Drama von Christopher Nolan ist ebenfalls nur noch bis zum 19. Mai 2024 kostenlos für alle Prime-Abonnenten verfügbar.

Immerhin streicht Amazon nicht nur Filme aus seinem Portfolio. Abonnenten dürfen sich auch regelmäßig über Neuzugänge freuen. Ob diese jedoch den Verlust von The Batman und Interstellar aufwiegen können, steht auf einem anderen Blatt.

