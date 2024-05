Paukenschlag bei PlayStation: Sony fährt jetzt zweigleisig

Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrt Jim Ryan Sony den Rücken. Der PlayStation-Chef nimmt seinen Hut. Nun wissen wir endlich, wer die Nachfolge antreten wird – und tatsächlich hat sich die Sony-Spitze dazu entscheiden, gleich zwei neue Geschäftsführer zu berufen.

Neue Doppelspitze bei PlayStation

Bereits im September hatte PlayStation-Chef Jim Ryan bekannt gegeben, dass er seinen Posten im Frühjahr 2024 räumen würde. Seit seinem Abgang übernahm Hiroki Totoki diese Rolle – doch es war nur eine Frage der Zeit, bis der Sony-Präsident die Zügel wieder in andere Hände gibt.

Nun wissen wir, wer in Ryans Fußstapfen tritt: Hermen Hulst und Hideaki Nishino werden ab Juli die Geschäftsführung übernehmen und sich dabei auf unterschiedliche Geschäftsbereiche konzentrieren.

Zwei PlayStation-Chefs, zwei Geschäftsbereiche

Hulst war zuvor als Chef der PlayStation-Studios tätig und wird sich in Zukunft als Geschäftsführer der Studio Business Group weiterhin um die First-Party-Spiele der PlayStation-Marke kümmern, aber auch ein wachsames Auge auf die Spielemarken in Film und Fernsehen haben. Mit anderen Worten: Er ist der Ansprechpartner, wenn es um mögliche Film- und Serienumsetzungen von Horizon, God of War, Uncharted und Co. geht.

Mit dem Uncharted-Film hat Sony bereits eine seiner Top-Marken auf die Kinoleinwand gebracht:

Uncharted - Trailer 2 Deutsch

Nishino hingegen übernimmt die Geschäftsführung der Platform Business Group und fokussiert sich dadurch vor allem auf die Entwicklung von neuen Technologien, Services und Produkten und der allgemeinen Spielerfahrung auf der PlayStation-Plattform.

Zudem wird er auch der Ansprechpartner für Third-Party-Publisher und -Entwickler sein. Und weil das noch nicht genug ist, übernimmt er auch noch die Verantwortung für Verkauf und Vermarktung von Hardware, Dienstleistungen und Peripheriegeräten (Quelle: Pressemitteilung Sony Interactive Entertainment).

Ob sich durch die neue Führung der PlayStation-Marke auch etwas an der grundsätzlichen Strategie ändern wird, bleibt abzuwarten.