Nintendo Switch 2 verspätet: Ist die Konsole noch weiter weg als gedacht?

Fans warten ungeduldig auf die nächste Nintendo-Konsole. Seit dem Release der Switch sind jetzt immerhin schon sieben Jahre vergangen. Der japanische Videospielreise lässt die Spieler aber noch etwas länger zappeln. Ihr müsst womöglich noch ein ganzes Jahr warten.

Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

Nintendo bricht langsam das Schweigen zum Switch-Nachfolger. Vor ein paar Tagen hat der Gaming-Publisher bereits bekannt gegeben, dass eine Ankündigung noch in diesem Geschäftsjahr erfolgen soll. Spätestens am 31. März 2025 werden Fans also endlich wissen, wie die Konsole aussieht und was sie kann. Der hingeworfene Brotkrumen erklärt allerdings noch nicht, wann die Switch 2 (falls sie so heißt) dann auch erscheint.

Der Release des Switch-Nachfolgers könnte noch weit entfernt sein. In einem offiziellen Q&A spricht Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa über die Verkaufsprognosen für das Geschäftsjahr. Insgesamt will Nintendo 13,5 Millionen Konsolen verkaufen. Furukawa weist explizit darauf hin, dass Verkäufe des Switch-Nachfolgers bei dieser Zahl nicht berücksichtigt werden.

Später ergänzt der Nintendo-Boss, dass der Launch-Zeitraum der neuen Konsole noch nicht feststeht. Da sie in der aktuellen Prognose überhaupt nicht erwähnt wird, liegt die Vermutung nahe, dass sie erst nach dem 31. März 2025 erscheinen wird. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich noch nicht. Eine alternative Erklärung wäre, dass die Zahlen ausgelassen wurden und die Prognose erst nach der Ankündigung aktualisiert wird (Quelle: Nintendo Q&A übersetzt von GamesIndustry.biz).

Das sind unsere Wünsche an eine Nintendo Switch 2:

Nintendo hat guten Grund für den späten Switch-Release

Ein optimistisches Szenario wäre, dass die Switch 2 am Ende des Jahres angekündigt wird und dann im April oder Mai 2025 erscheint. Immerhin scheint Nintendo einen guten Grund für den späten Release zu haben. Der Konsolen-Hersteller will offenbar den großen Fehler der PlayStation 5 vermeiden und tatsächlich dafür sorgen, dass zum Launch auch genügend Konsolen vorhanden sind.

Ein Insider hatte bereits im März behauptet, dass Nintendo den Release der Switch 2 aus diesem Grund ins Jahr 2025 verschiebt. Furukawa rechnet jetzt ebenfalls fest damit, dass es zum Launch der neuen Konsole nicht an für die Produktion benötigten Komponenten mangeln wird.