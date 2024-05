Nintendo macht Ernst: Die Switch hat jetzt ein Ablaufdatum

Seit mehr als neun Jahren vertraut Nintendo auf die Switch. Die Hybridkonsole ist nach allen Maßstäben ein gewaltiger Erfolg. Doch auch diese Ära muss irgendein ein Ende finden. Der japanische Spiele-Riese macht jetzt eine Ankündigung zum Nachfolger.

Nintendo-Präsident äußert sich zur Switch 2

Nintendo lässt die Fans ganz schön zappeln. Schon seit einiger Zeit warten die Gamer auf offizielle Neuigkeiten zur neuen Konsole, bei der es sich voraussichtlich um einen ziemlich direkten Nachfolger zur Switch handeln wird. Jetzt folgt eine Ankündigung wie aus dem Nichts – von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa höchstpersönlich.

In einem Post auf X (früher Twitter) verrät der Nintendo-Boss, wann Fans mit einer Ankündigung der nächsten Konsole rechnen können (und wann nicht). Die Tage der originalen Switch sind damit endgültig gezählt:

Ich bin Furukawa, Präsident von Nintendo. Wir werden noch in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung zum Nachfolger der Nintendo Switch machen. Es wird über neun Jahre her sein, seitdem wir im März 2015 die Existenz der Nintendo Switch angekündigt haben. Im Juni werden wir eine Nintendo Direct-Präsentation über das Software-Angebot für die Nintendo Switch in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abhalten, aber bitte beachten Sie, dass der Nintendo-Switch-Nachfolger bei dieser Präsentation nicht erwähnt werden wird.

Viele Gerüchte zur Nintendo Switch 2

Zugegeben, die nüchterne Ankündigung des Nintendo-Präsidenten lässt nicht gerade viel Begeisterung aufkommen. Es ist allerdings ein konkreter Hinweis auf die Existenz der neuen Konsole und die gibt es nur selten. Das Geschäftsjahr von Nintendo endet am 31. März 2025. Spätesten dann werden Fans also Gewissheit haben.

Es gibt bereits viele Leaks zur Switch 2, die allerdings nie offiziell von Nintendo bestätigt wurden. Selbst der Name ist alles andere als sicher. Aus aktuellen Gerüchten geht hervor, dass die Leistung der Konsole im Dock-Modus gesteigert wurde. Der Handheld-Modus könnte dagegen schwächeln. Eure alten Switch-Spiele werden zum Glück nicht vollkommen wertlos. So sollen Cartridges und auch Joy-Cons sowie Pro-Controller weiterhin mit der neuen Konsole kompatibel sein. Doch Achtung: Es ist nicht klar, ob diese Gerüchte korrekt sind. In ein paar Monaten werden Fans Gewissheit haben.

Unsere Wünsche an die Nintendo Switch 2:

