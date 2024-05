Der Herr der Ringe kommt wieder ins Kino: Eine Katastrophe für Mittelerde?

Warner Bros. will Der Herr der Ringe wieder ins Kino bringen. Der neue Film soll eine völlig neue Geschichte mit bekannten Charakteren erzählen. Es gibt gute Gründe, warum das Abenteuer in Mittelerde eine Katastrophe werden könnte, doch es gibt auch Hoffnung.

Der Herr der Ringe: Neuer Film mit Gollum

Der Herr der Ringe bietet ein gewaltiges Fantasy-Universum mit tausenden Geschichten. Auch Warner Bros. weiß das und hat sofort Dollarzeichen in den Augen. Das Unternehmen will Mittelerde zurück auf die große Leinwand bringen. Bereits 2026 soll der neue Film „Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum“ erscheinen.

Es gibt viele Gründe, warum Tolkien-Fans der Ankündigung mit Skepsis begegnen sollten. Immerhin ist Warner Bros. aktuell dafür bekannt, komplett fertige Filme wegzuwerfen, um an Steuervergünstigungen zu kommen. Auch die Worte von CEO David Zaslav klingen nach jemanden, der sich mehr für Masse als Klasse interessiert. In einem Investorengespräch führt das hohe Tier aus, dass Der Herr der Ringe, Harry Potter und das DC-Universum „weitgehend unzureichend genutzt“ wurden und dies jetzt behoben werden soll.

Doch es gibt auch Hoffnung. Die wirklich kreativen Köpfe hinter dem Projekt können sich sehen lassen. Peter Jackson, Regisseur der gefeierten Trilogie, sowie Fran Walsh und Phillippa Boyens (beides Drehbuchautorinnen der drei Filme) übernehmen die Produktion und werden laut Zaslav „bei jedem Schritt des Weges involviert sein“. Die Regie übernimmt Andy Serkis, der auch erneut in die Rolle von Gollum selbst schlüpft. Es gibt wohl kein Team, das besser geeignet wäre, um einen guten Der-Herr-der-Ringe-Film ins Kino zu bringen (Quelle: IGN).

Auch Amazon arbeitet weiter an der eigenen Mittelerde-Serie. Das erwartet euch in Staffel 2:

Wer jagt Gollum und warum?

Die Arbeiten am Film befinden sich noch in einer sehr frühen Phase. Auch das Drehbuch ist noch nicht fertig. Dementsprechend gibt es aktuell noch keine offiziellen Infos über die Handlung des neuen Mittelerde-Abenteuers. Der Name allein erlaubt allerdings eine Einordnung in die Zeitlinie von Der Herr der Ringe.

In den Büchern erzählt Aragon von einer kurzen Side-Quest, in der er von Gandalf ausgesandt wird, um Gollum zu schnappen, damit dieser nach Dem Einen Ring befragt werden kann. Der Waldläufer schnappt den Fischliebhaber auch tatsächlich, aber nur wenig später entkommt er aus seinem Gefängnis in Düsterwald. Die Ereignisse tragen sich in der Zeitspanne zwischen Bilbos Geburtstagsfeier und dem Aufbruch von Frodo und Saum aus dem Auenland zu.

Ist das genug, um einen ganzen Film zu tragen? Wer weiß. Es gibt aber viele Gelegenheiten, um bekannten Charakteren wie Gandalf, Aragorn und sogar Legolas einen weiteren Auftritt zu spendieren.