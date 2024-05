Netflix und Amazon können nicht mithalten: Alle wollen diese Apple-Serie sehen

Eine neue Serie auf Apple TV+ erobert die deutschen Streaming-Charts. Die Sci-Fi-Show Dark Matter fegt die Konkurrenz von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ beiseite. Es erwartet euch viel Mystery und eine Reise durch Paralleluniversen.

Der neue Serien-König läuft auf Apple TV+

Die deutschen Streaming-Charts haben einen neuen Champion. Fallout muss die Krone abgeben und gibt sie jetzt an die Apple-Serie Dark Matter weiter. Damit steht der Streaming-Dienst des iPhone-Herstellers jetzt wieder an der Spitze der Topliste von JustWatch. Amazon Prime Video belegt mit der bereits erwähnten Videospiel-Adaption auf Rang 2 und der Serie Furia auf Rang 4 immerhin noch zwei Plätze in den Top 5. Disney+ kann mit The Rookie den dritten Platz beanspruchen, während es Bodkin von Netflix noch auf den fünften Platz schafft.

Für die wöchentlichen Streaming-Charts untersucht JustWatch 40 Millionen Nutzer in 140 Ländern. Relevant sind unter anderem das Klicken auf ein Streaming-Angebot, das Hinzufügen einer Serie zu einer Watchliste oder das Markieren als „Gesehen“.

Die ersten beiden Folgen von Dark Matter sind seit dem 08. Mai auf dem Streaming-Dienst Apple TV+ verfügbar. Die nächste Folge erscheint am 15. Mai. Wenn ihr dem Hype vertraut, wurdet ihr also noch nicht abgehängt. Die Handlung dreht sich um den Physiker Jason (gespielt von Joel Edgerton), der nach einer Entführung in einem Paralleluniversum erwacht. Dort sieht sein Leben allerdings deutlich anders aus, denn seine Frau und sein Sohn existieren nicht mehr.

Schaut euch hier den Trailer zu Dark Matter an. Wenn ihr vorher gar nichts wissen wollt, solltet ihr aber vielleicht gleich mit der Serie loslegen, denn es wird bereits viel verraten:

Das sagen die Zuschauer zur Serie auf Apple TV+

Bei den Zuschauern kommt Dark Matter bereits gut an. Die ersten beiden Folgen werden auf IMDb jeweils mit 7,9 von 10 Sternen bewertet. Damit ist gute Unterhaltung praktisch garantiert. Professionelle Kritiker scheinen die Apple-Serie dagegen überhaupt nicht auf dem Schirm zu haben. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes gibt es nur eine einzige Review, die allerdings positiv ausfällt.

