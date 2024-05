Rekordserie auf Disney+ macht überraschend Hoffnung auf Staffel 2

Für Shōgun sollte eigentlich nach der ersten Staffel Schluss sein, doch für Fans des Samurai-Abenteurers gibt es eventuell gute Nachrichten und die kommen sogar vom Star der Show Hiroyuki Sanada.

Disney+ Facts

Die Mini-Serie Shōgun war für den amerikanischen Pay-TV-Sender FX ein voller Erfolg. Hierzulande lief die Adaption des Autors James Clavell aus dem Jahr 1975 bei Disney+, dem Streamingdienst des Mutterkonzerns. Wie der Hollywood Reporter berichtete, wurde schon die erste Folge weltweit 9 Millionen Mal geschaut, ein Rekord für Disney abseits von Marvel und Star Wars. (Quelle: The Hollywood Reporter).

Kommt eine zweite Staffel?

Neben dem kommerziellen Erfolg erzielte Shōgun auch Bestwertungen bei IMDB und Rotten Tomatoes. Eine Staffel 2 versteht sich da doch schon von selbst? Ganz so einfach ist das jedoch nicht, die erste Staffel umfasst nämlich die komplette Vorlage. Die Geschichte müsste also nun von anderen Autoren weiter erzählt werden. Bisher sah es nicht so aus, dass die Showrunner an einer Fortsetzung arbeiten.

Doch es gibt Hoffnung: Laut Deadline soll Serien-Star und Co-Produzent Hiroyuki Sanada einen Vertrag unterschrieben haben, seine Rolle als Lord Yoshii Toranaga erneut zu spielen. (Quelle: Deadline). FX soll jedoch noch an weiteren Details zur möglichen Produktion arbeiten, in trockenen Tücher ist die Fortsetzung also noch nicht.

Was würde eine zweite Staffel erscheinen? Die Produktion von Staffel 1 dauerte insgesamt sechs Jahre und war die bisher teuerste von FX. Es wird also noch eine lange Zeit dauern, sollte sich der Sender tatsächlich für eine weitere Staffel entscheiden. Da die Handlung auf historischen Gegebenheiten beruht und diese auch im weiteren Verlauf dokumentiert sind, gäbe es zumindest eine Vorlage, an der sich eine Fortsetzung orientieren könnte.

Shogun - Trailer Deutsch

Absichten der Showrunner

Vor einigen Wochen sprachen die Showrunner Justin Marks und Rachel Kondo mit dem Hollywood Reporter über ein Staffel 2 und erklärten: „Ich denke, wenn wir eine Geschichte hätten, wenn wir eine Geschichte finden könnten, wären wir offen dafür. (...) Es geht auch einfach darum, ob die Leute mehr davon wollen?“ (Quelle: The Hollywood Reporter).

An den Fans wird sehr wahrscheinlich nicht scheitern, es wird sich zeigen, ob die Verantwortlichen einen Weg finden eine Staffel 2 von Shōgun zu verwirklichen. Dem Bericht von Deadline zufolge sind die Chancen jedoch gestiegen.