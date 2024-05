Star Wars: Serie auf Disney+ geht unfassbaren Schritt weiter als alle zuvor

In einem Star-Wars-Special auf Disney+ wird das Unmögliche Wirklichkeit. Die vier Folgen schicken euch in die LEGO-Version der weit, weit entfernten Galaxis. Dort wartet ein Charakter auf euch, den wohl niemand jemals in einem offiziellen Star-Wars-Produkt erwartet hätte.

Star Wars Facts

Star-Wars-Serie auf Disney+ kennt keine Grenzen

LEGO ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Star-Wars-Universums. Sowohl die Spiele als auch die Serien und Filme können Jung und Alt begeistern – auch deshalb, weil sie sich nicht so ernst nehmen und sich auch mal über den sonst so strickten Kanon lustig machen. Ein neues Special, bestehend aus vier Folgen, geht jetzt noch einen Schritt weiter und bestätigt eine uralte Fan-Theorie: Darth Jar Jar Binks ist real!

Das neue LEGO-Special stellt die Frage „Was wäre, wenn alles im Star-Wars-Universum ganz anders gekommen wäre?“. Ein ähnliches Konzept also, wie schon Marvel’s What If. In Star Wars: Rebuild the Galaxy könnt ihr euch dann auf Wirrungen und Wendungen freuen, wie etwa Ewoks, die als Kopfgeldjäger arbeiten oder eine Kreuzung aus TIE-Fighter und X-Wing. Highlight ist aber Darth Jar Jar Binks, der mit gezücktem roten Lichtschwert aus einem düsteren Millennium Falken steigt. Star Wars: Rebuild the Galaxy soll am 13. September 2024 auf Disney+ erscheinen.

Ihr glaubt uns nicht? Dann schaut euch hier den Trailer für das neue Star-Wars-Special an:

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Teaser Trailer

Star Wars: Woher stammt die Theorie von Darth Jar Jar Binks

Es ist unklar, ob Darth Jar Jar Binks jemals eine ernst gemeinte Fan-Theorie oder schon immer ein Witz war. Verrückterweise ist die Idee allerdings nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Schaut euch doch mal an, wie Yoda bei seinem ersten Auftritt in Star Wars: Das Imperium schlägt zurück präsentiert wurde: Ein tollpatschiges und verrücktes Alien-Wesen, doch hinter der Fassade steckt ein mächtiger Jedi. Vielleicht will auch Jar Jar Binks durch seine Trotteligkeit von seiner wahren (wenn auch viel dunkleren) Macht ablenken.

Und damit noch nicht genug. Wer ist es, der in Star Wars: Angriff der Klonkrieger schließlich die Abstimmung anstößt, die den Krieg gegen die Separatisten ins Rollen bringt und den Weg zum Imperium frei macht? Richtig! Es ist Jar Jar Binks. Letztendlich wurde der Gungan natürlich niemals als Sith-Lord enthüllt. Unklar ist, ob das nie geplant war oder George Lucas im Laufe der Trilogie seine Meinung geändert hat. 25 Jahre nach dem Release von Star Wars: Die dunkle Bedrohung können Fans jetzt aber doch Darth Jar Jar Binks in Aktion erleben.

