Disney Dreamlight Valley: Daisy freischalten & "Du hast Post!" abschließen

Daisy könnt ihr über die Quest „Du hast Post!“ in Disney Dreamlight Valley freischalten. Zudem könnt ihr über die Mission auch gleich ihre Boutique bauen und ihre neuen Design-Herausforderungen starten. An dieser Stelle führen wir euch durch alle Teilaufgaben der Quest, solltet ihr Probleme damit haben.

Disney Dreamlight Valley Facts

Anzeige

„Du hast Post!“ starten

Um Daisy freizuschalten, müsst ihr zunächst die Quest „Du hast Post!“ starten. Diese Aufgabe bekommt ihr von Micky Maus. Sollte er keine Quest für euch haben, liegt dies vermutlich daran, dass ihr noch nicht Vanellopes Aufgabe „Talbesuche!“ abgeschlossen habt. Ihr müsst also erst Vanellope freischalten und dann diese Quest von ihr annehmen. Sie gibt euch das Item „KL-1200 Station Valleyversum„, das ihr an beliebiger Stelle im Tal platzieren müsst. Anschließend sollte sich Mickys Quest freischalten.

Daisy freischalten

Micky kündigt euch die Ankunft von Daisy an. Er gibt euch den Bauplan für Daisys Haus, den ihr an beliebiger Stelle im Tal platzieren könnt. Interagiert dann mit Dagoberts Schild und bezahlt 20.000 Sternenmünzen, um Daisys Haus zu bauen. Anschließend kommt Daisy im Tal an und ihr könnt sie willkommen heißen.

Anzeige

Betretet anschließend Daisys Haus und sprecht mit ihr. Als nächstes bittet sie euch, ihre Boutique zu bauen.

Daisys Boutique bauen

Daisys Boutique befindet sich bereits in Miniaturform in ihrem Haus. Ihr müsst sie mit eurer Gießkanne bewässern, damit sie wachsen kann. Dafür benötigt ihr aber zunächst das Wunderland-Verstärkungselixier, das ihr an der Werkbank mit folgenden Materialien herstellen könnt:

3x Traumscherben

5x Karotten

3x Topas

3x Weiße Gänseblümchen

Anzeige

Benutzt anschließend das Wunderland-Verstärkungselixier aus eurem Inventar heraus, um eure Gießkanne zu verstärken. Gießt jetzt die Boutique in Daisys Haus und sammelt sie dann ein. Eventuell müsst ihr einmal das Haus verlassen und wiederbetreten, bevor ihr die Boutique aufheben könnt. Platziert die Boutique dann an beliebiger Stelle, um diese Teilaufgabe abzuschließen.

Eine eigene Kreation ausstellen

Sprecht als nächstes in der Boutique mit Daisy. Daraufhin schaltet sich ein neues Feature frei. Ihr könnt in der Boutique bei Schaufensterflächen oder Ausstellungsflächen eure eigenen Modekreationen oder Möbeldesigns ausstellen. Diese können dann etwa andere Spieler bei euch kaufen.

Für Daisys Aufgabe sollt ihr jetzt eine eigene Kreation erstellen und ausstellen. Dazu geht ihr wie folgt vor:

Drückt die Dreieck/Y-Taste und wählt am linken Bildschirmrand Garderobe (für Mode) oder Möbel (für Möbeldesigns) aus. Klickt auf die Schaltfläche mit dem Pinsel (Anpassen). Klickt auf das Pluszeichen, um ein neues Design zu erstellen. Wählt euch ein beliebiges Kleidungs- oder Möbelstück zum Anpassen aus. Im Bearbeitungsmodus könnt ihr nun links auf das Pluszeichen drücken und beliebig Formen, Symbole und viele andere Dinge designen. Auch die Farbe lässt sich ändern. Seid ihr fertig, drückt die Kreis/B-Taste, um euer Design abzuspeichern. Interagiert nun mit einer der beiden Schaufensterpuppen auf den weißen Kacheln oder links mit den großen Ausstellungsflächen für Möbel (je nachdem, was ihr angepasst habt). Wählt euer Design aus und es wird ausgestellt.

Anzeige

Damit ist diese Teilaufgabe auch geschafft und ihr könnt erneut mit Daisy sprechen.

Daisys Herausforderung abschließen

Nun werden Daisys Herausforderungen freigeschaltet. Jeden Tag gibt euch Daisy bestimmte Designvorgaben für Mode und Möbel, die ihr umsetzen müsst. Wichtig dabei: Diese werden nicht im großen Ausstellungsbereich mit den weißen Kacheln präsentiert, sondern im Herausforderungsbereich auf der erhöhten Ebene der Boutique mit dem Holzboden.

Sprecht Daisy an und wählt den Punkt „Was ist die heutige Herausforderung?“ aus. Sie gibt euch dann die Anforderungen in Form von Tags. In unserem Fall waren es die Tags Schuhe, Sitzmöbel, Zwanglos, Schwarz, Einfach und Ruhig. Im Garderobe- und Möbel-Menü werden die Tags dann auch noch einmal genauer und nach Kategorien unterteilt aufgelistet.

Anzeige

Im Garderobe- und Möbelmenü seht ihr die genauen Anforderungen für Daisys Herausforderung (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr müsst nicht unbedingt erst neue Mode und Möbel nach diesen Vorgaben anpassen, denn eventuell habt ihr schon genug Mode und Möbel im Inventar, die diese Anforderungen erfüllen. Um das Gesuchte zu finden, geht ihr wie folgt vor:

In unserem Fall brauchen wir schwarze, zwanglose Schuhe und Sitzmöbel mit den Stilen „Einfach“ und „Ruhig“. Im Garderobe-Menü wählen wir also Schuhe aus und drücken dann die Viereck/X-Taste, um die Filter „Einfach“, „Ruhig“ und „Zwanglos“ einzustellen. Wählt dann entsprechende schwarze Schuhe aus und zieht sie an. Falls ihr keine schwarzen Schuhe habt, könnt ihr sie über die Anpassen-Option einfärben. Genau das Gleiche machen wir jetzt noch einmal im Möbel-Menü bei den Sitzmöbeln. Das Möbelstück platziert ihr dann einfach im Herausforderungsbereich der Boutique. Für die Mode interagiert ihr mit einer der beiden Schaufensterpuppen und wählt „Bearbeiten“ aus, damit euer Outfit der Puppe angezogen wird.

Platziert das Möbelstück im Herausforderungsbereich und zieht einer der beiden Schaufensterpuppen das richtige Outfit an (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Menü werden die entsprechenden Anforderungen abgehakt, sofern ihr alles richtig gemacht habt. Sprecht dann mit Daisy und wählt die Option „Habe ich die Herausforderung abgeschlossen?“ aus. Als Belohnung erhaltet ihr 100 Daisy-Münzen und die Quest „Du hast Post!“ wird erfolgreich abgeschlossen.

Die Daisy-Münzen könnt ihr bei Daisy direkt eintauschen. Unter der Dialogoption „Kann ich deinen Laden sehen?“ bietet sie euch exklusive Kleidung und Möbel für die Münzen an.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.