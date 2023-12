Disney Dreamlight Valley: Alle Blumen und Pflanzen finden

Für manche Missionen in Disney Dreamlight Valley müsst ihr Blumen pflücken. Sie machen sich auch als Geschenke gut. Wir helfen euch dabei, alle Pflanzen zu finden und nennen euch die Verkaufspreise jeder Blume.

Blumen sind überall in Disney Dreamlight Valley

In jedem Biom in Dreamlight Valley und auf der Insel der Ewigkeit wachsen verschiedene Arten von Blumen und Pflanzen, die ihr pflücken könnt. Sammelt ihr sie ein, wachsen sie nach einiger Zeit an anderer Stelle wieder nach. Jede gepflückte Blume schaltet den entsprechenden Eintrag in eurem Sammlung-Menü unter der Kategorie „Sammeln“ frei.

Hier seht ihr bei jeder Pflanze die Infos zum Fundort und dem Verkaufspreis. Blumen sind allerdings keine gute Methode zum Geld verdienen, da sie nur wenige Münzen beim Verkauf bringen. Es ist trotzdem wichtig, alle Blumenarten zu sammeln und zu lagern, denn ihr werdet sie regelmäßig als Geschenke für Bewohner oder aber für Quests wie z.B. „Trautes Versteck, Glück allein“ brauchen.

Stellt euch also am besten drei Truhen in euer Haus und legt eine Blumensammlung an. Im Folgenden listen wir euch alle Blumen mit ihren Fundorten auf, damit ihr sie schnell finden könnt. Bedenkt, dass ihr bestimmte Möbel erst herstellen und manche Blumen als Geschenke an die Charaktere nur dann verschenken könnt, wenn ihr auch Zugang zum DLC „A Rift in Time“ habt.

Alle Blumen in Disney Dreamlight Valley

Wir haben die Blumen in die Kategorien „Dreamlight Valley“ und „Insel der Ewigkeit“ aufgeteilt, damit ihr die DLC-Blumen schnell von den Pflanzen aus dem Hauptspiel trennen könnt. Die folgenden Tabellen zeigen euch Fundorte und Verkaufspreise.

Blumen auf der Insel der Ewigkeit

Blume Fundort Verkaufspreis Blau leuchtende Blume Aussichtspunkt, Ruinen 26 Blaue glasartige Blumen Steppe, Ödnis 23 Gelbe Kaktusblüte Oase, Grenzland 46 Gelbe Kannenpflanze Hain, Lagune 29 Gelber Paradiesvogel Docks, Innenhof 41 Grünleuchtende Blume Aussichtspunkt, Ruinen 49 Grüne Fliegenfalle Grasland, Promenade 73 Grüne glasartige Blumen Steppe, Ödnis 29 Lila Fliegenfalle Grasland, Promenade 35 Lila Kaktusblüte Oase, Grenzland 65 Orangefarbene glasartige Blumen Steppe, Ödnis 41 Orangefarbene Kannenpflanze Hain, Lagune 39 Orangefarbener Paradiesvogel Docks, Innenhof 18 Rosa Kaktusblüte Oase, Grenzland 25 Rosa leuchtende Blume Aussichtspunkt, Ruinen 36 Rot leuchtende Blume Aussichtspunkt, Ruinen 20 Rote Kannenpflanze Hain, Lagune 82 Schwarze glasartige Blumen Steppe, Ödnis 57 Weiße Kaktusblüte Oase, Grenzland 32 Weißer Paradiesvogel Docks, Innenhof 23

Blumen im Dreamlight Valley

Blume Fundort Verkaufspreis Blaue Hortensie Schillernder Strand 28 Blaue Passionslilie Eisige Höhen 56 Blaue Sternlilie Wald der Tapferkeit 30 Blauer Bartfaden Hauptplatz 23 Blaues Sumpfmilchkraut Lichtung des Vertrauens 48 Gelbe Bromelie Sonnige Ebene 73 Gelbe Kapuzinerkresse Vergessenes Land 85 Gelbes Gänseblümchen Friedliche Wiese 20 Grünblühender Bartfaden Friedliche Wiese 35 Grüne Passionslilie Eisige Höhen 28 Lila Bartfaden Hauptplatz 23 Lila Hortensie Schillernder Strand 39 Lila Springkraut Vergessenes Land 40 Lilafarbenes Sumpfmilchkraut Lichtung des Vertrauens 25 Lilane Glockenblume Wald der Tapferkeit 30 Löwenzahn Hauptplatz 23 Orangefarbene Hauswurz Sonnige Ebene 52 Orangefarbene Kapuzinerkresse Vergessenes Land 60 Orangefarbene Sternlilie Wald der Tapferkeit 43 Orangefarbenes Sumpfmilchkraut Lichtung des Vertrauens 33 Orange-Rotes Sumpfmilchkraut Lichtung des Vertrauens 66 Rosa Bromelie Sonnige Ebene 27 Rosa Hauswurz Sonnige Ebene 35 Rosa Hortensie Schillernder Strand 22 Rote Bromelie Sonnige Ebene 27 Rote Glockenblume Wald der Tapferkeit 23 Rote Kapuzinerkresse Vergessenes Land 40 Rote Passionslilie Eisige Höhen 38 Rote Rose (freischalten) Nach Freischaltung im Gewächshaus 35 Roter Bartfaden Hauptplatz 18 Rotes Gänseblümchen Friedliche Wiese 48 Schwarze Passionslilie Eisige Höhen 79 Sonnenblume Schillernder Strand 28 Violettblühender Bartfaden Friedliche Wiese 25 Weiße Glockenblume Wald der Tapferkeit 60 Weiße Passionslilie Eisige Höhen 38 Weißer und rosafarbener Bartfaden Hauptplatz 41 Weißes Gänseblümchen Friedliche Wiese 25 Weißes Springkraut Vergessenes Land 30 Weißes Sumpfmilchkraut Lichtung des Vertrauens 33 Weiß-rote Hortensie Schillernder Strand 54

