Disney Dreamlight Valley | Angeln und Fundorte aller Fische

In Disney Dreamlight Valley ist Angeln eine wichtige Tätigkeit, denn Fische dienen vielen Zwecken. In unserem Artikel erklären wir euch, wie Angeln funktioniert und zeigen euch alle Fundorte der Fische im Dreamlight Valley und auf der Insel der Ewigkeit.

Disney Dreamlight Valley Facts

Angel finden: Wie angelt man in Dreamlight Valley?

Bevor ihr angeln könnt, müsst ihr zunächst die Angelrute finden. Begebt euch dazu auf die friedliche Wiese südlich vom Hauptplatz. Rechts neben dem südöstlichsten Teich auf der Wiese könnt ihr die kaputte Angel vom Boden aufheben.

Die kaputte Angel müsst ihr zu Goofy bringen, der entweder auf der Wiese herumläuft oder sich in seinem Haus in der Mitte der Wiese befindet. Er repariert eure Angel und ihr könnt fortan mit ihr an allen Wasserstellen im Spiel angeln. Haltet dabei Ausschau nach Blasen im Wasser. Ansonsten werdet ihr meistens nur Algen finden, die allerdings nicht unwichtig sind.

Fundort der Angelrute auf der friedlichen Wiese. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um zu angeln, richtet eure Spielfigur gerade zu den Blasen im Wasser aus, wählt die Angel über das Auswahlrad aus und haltet die Taste zum Angeln gedrückt. Lasst die Taste los, sobald sich der kreisrunde Cursor innerhalb der Blasen befindet. Wartet ab, bis eine Tasteneinblendung erscheint, um den Fisch an den Haken zu nehmen.

Je nach Seltenheit der Blasen (weiß, blau oder gold) verengt sich mehrmals ein Kreis um sie herum und ihr müsst jedes Mal erneut die Tasteneinblendung bestätigen, sobald sie erscheint. Drückt dabei nicht zu früh oder zu spät, sonst scheitert der Versuch. Ihr könnt es jedoch beliebig oft versuchen, da die Blubberblasen nicht verschwinden. Folgende Bedeutung haben die Farben der Wellen im Wasser:

Weiß : Hier habt ihr die Chance, ganz einfache Fische und Algen zu fangen.

: Hier habt ihr die Chance, ganz einfache Fische und Algen zu fangen. Blau : Bei Blasen in dieser Farbe könnt ihr schon seltene Fische angeln.

: Bei Blasen in dieser Farbe könnt ihr schon seltene Fische angeln. Gold: Seht ihr diese Farbe der Wellen, dann solltet ihr euch die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Hier könnt ihr die seltensten Fische in Disney Dreamlight Valley angeln.

Fundorte und Blasenfarben aller Fische

Ein Tipp voraus: Ihr solltet Vaianas Quest „Die Reparatur des Bootes“ abschließen und ihr Fischerboot ausbauen, damit sie regelmäßig Fische für euch fängt, die ihr nur noch abzuholen braucht.

Wir haben für euch zwei Tabellen angefertigt. In der ersten seht ihr alle Fische und ihre Fundorte auf der Insel der Ewigkeit. Dorthin bekommt ihr Zugang, wenn ihr den DLC „A Rift in Time“ spielt. Weiter unten findet ihr die üblichen Fische, die ihr im Dreamlight Valley finden könnt.

Alle Fische in „A Rift in Time“

Fisch Fundort Blasenfarbe Arapaiama Grasland, Promenade, Hain, Lagune Blau Brillantblauer Seestern Oase (wird noch ergänzt) Dünenjäger Oase Blau Hübscher rosa Seestern Oase Gold Maifisch Docks, Aussichtspunkt Weiß Oktopus Docks, Aussichtspunkt (wird noch ergänzt) Piranha Lagune Gold Prisma-Garnele Hain Gold Roboterfisch Docks, Aussichtspunkt Gold Sandfisch Steppe, Ödnis, Grenzland (wird noch ergänzt) Sandwurm Steppe, Ödnis, Grenzland Gold Seeschnecke Docks, Aussichtspunkt Blau Skelettfisch Steppe, Ödnis, Grenzland Blau Skorpion Steppe, Ödnis, Grenzland Blau Zitteral Grasland, Promenade Gold

Alle Fische im Dreamlight Valley

Fisch Fundort Blasenfarbe Algen Überall im Valley und auf der Insel Außerhalb von Blasen Barsch Friedliche Wiese, Wald der Tapferkeit, Sonnige Ebene, Eisige Höhen, Oase, Grasland, Promenade, Hain, Lagune Außerhalb von Blasen Brasse Friedliche Wiese Blau Buntbarsch Sonnige Ebene, Eisige Höhen Blau Fisch aus dem Hier und Dort Nur im Dreamlight Valley, dort aber überall. Außerhalb von Blasen Flussbarsch Wald der Tapferkeit, Sonnige Ebene, Hain, Lagune Weiß Fugu Schillernder Strand Gold, aber nur bei regnerischem Wetter! Garnele Schillernder Strand Blau Hecht Wald der Tapferkeit Gold Hering Schillernder Strand, Lichtung des Vertrauens Weiß Hummer Lichtung des Vertrauens Gold Kabeljau Schillernder Strand, Lichtung des Vertrauens, Vergessenes Land, Docks, Aussichtspunkt Außerhalb von Blasen Karpfen Wald der Tapferkeit, Sonnige Ebene Blau Königsfisch Schillernder Strand Blau Krabbe Eisige Höhen Blau Lachs Sonnige Ebene, Eisige Höhen, Grasland, Promenade Weiß Lanzenfisch Vergessenes Land Blau Regenbogenforelle Friedliche Wiese, Wald der Tapferkeit, Oase Weiß Rote Algen Überall Außerhalb von Blasen und als Nebenfang beim Angeln Schwertfisch Schillernder Strand Gold, aber nur bei sonnigem Wetter! Seeteufel Vergessenes Land Gold Seezunge Vergessenes Land, Docks, Aussichtspunkt Weiß Thunfisch Lichtung des Vertrauens, Vergessenes Land Weiß Tintenfisch Lichtung des Vertrauens, Vergessenes Land Blau Weißer Stör Eisige Höhen Gold Wels Friedliche Wiese Gold Zander Sonnige Ebene Gold

Festliche Fische

Mit dem Update vom 6. Dezember 2022 kamen fünf neue Fische ins Spiel, die Variationen von bestehenden Fischen sind, die aber nun eine süße Weihnachtsmütze tragen. Ab kurz vor Weihnachten könnt ihr diese speziellen Fische bei rot-grünen Blubberblasen im Wasser fangen. Sie lassen sich nicht verkaufen, ihr könnt sie aber zum Kochen von Rezepten benutzen. Da sich jeder der festlichen Fische aber nur 1-mal fangen lässt, solltet ihr dies nicht tun und sie euch aufheben. Wofür? Für die Sammlung natürlich! Wo ihr die festlichen Exemplare findet, entnehmt ihr der folgenden Tabelle.

Fisch Fundort Energie Festlicher Barsch Friedliche Wiese 150 Festlicher Fugu Schillernder Strand (Während Regen) 1700 Festlicher Lachs Sonnige Ebene 500 Festlicher Seeteufel Vergessenes Land 2000 Festlicher Tintenfisch Lichtung des Vertrauens 1000

Disney Dreamlight Valley: Die Reparatur des Bootes (Seetang, Fasern & Seile bekommen) Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.