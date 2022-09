Disney Dreamlight Valley bietet euch eine große Auswahl an Begleitern, die ihr in verschiedenen Biomen finden und freischalten könnt. Wo und wann ihr die Tiere findet, wie ihr euch ihnen annähern müsst, um sie zu zähmen und was sie am liebsten essen, erklären wir euch in unserem Guide.

Tiere mit Editionen von Disney Dreamlight Valley bekommen

Insgesamt gibt es beim Start der Early-Access-Phase 3 Editionen von Dreamlight Valley. Die einfache Edition, die das Basisspiel ohne Extras enthält und die Luxus- sowie die ultimative Edition. Mit den beiden letzteren erhaltet ihr exklusive Tiergefährten und wenn ihr das Spiel gleich in der ersten Woche der Early-Access-Phase gespielt habt, einen weiteren Begleiter dazu.

Himmlische Meeresschildkröte in der Luxus-Edition

in der Luxus-Edition Königsfuchs und Himmlische Meeresschildkröte in der Ultimativen Edition

in der Ultimativen Edition Schoko-Krokodil, wenn ihr das Spiel in der ersten Woche der Early-Access-Phase mindestens ein Mal gespielt habt.

Alle Begleiter, ihre Fundorte und Lieblingsessen in einer Liste

In der folgenden Tabelle seht ihr die Fundorte und das Lieblingsessen der tierischen Begleiter. Um ihnen das Essen zu übergeben, müsst ihr euch auf eine bestimmte Art und weise annähern. Wie es in Einzelfällen funktioniert, erfahrt ihr weiter unten auf dieser Seite.

Hummer (Schalentiere)​

Seetang (Schalentiere und Seetang)​

Begleiter / Variante Fundort Lieblingsessen Eichhörnchen / Graues Eichhörnchen Dienstag und Mittwoch, Hauptplatz Erdnüsse (Früchte und Nüsse) Eichhörnchen / Klassisches Eichhörnchen Montags, Hauptplatz Eichhörnchen / Rotes Eichhörnchen Montag und Mittwoch, Hauptplatz Eichhörnchen / Schwarzes Eichhörnchen Dienstag, Hauptplatz Eichhörnchen / Weißes Eichhörnchen Sonntag 0:00 - 6:00 Uhr, Hauptplatz Fuchs / Blauer Fuchs Dienstag, Donnerstag und Freitag, Eisige Höhen Weißer Stör (Fische) Fuchs / Klassischer Fuchs Montag, Mittwoch und Freitag, Eisige Höhen Fuchs / Roter Fuchs Samstag 2:00 - 8:00 Uhr, Eisige Höhen Fuchs / Schwarzer Fuchs Dienstag, Mittwoch und Samstag, Eisige Höhen Fuchs / Weißer Fuchs Montag, Donnerstag und Samstag, Eisige Höhen Kaninchen / Braunes Kaninchen Dienstag und Mittwoch, Friedliche Wiese Karotten (Gemüse) Kaninchen / Klassisches Kaninchen Montag, Friedliche Wiese Kaninchen / Mehrfarbiges Kaninchen Donnerstag 8:00 - 14:00 Uhr, Friedliche Wiese Kaninchen / Schwarzes Kaninchen Montag und Mittwoch, Friedliche Wiese Kaninchen / Weißes Kaninchen Dienstag, Friedliche Wiese Krokodil / Blaues Krokodil Montag und Mittwoch, Lichtung des Vertrauens Hummer (Schalentiere) Krokodil / Goldenes Krokodil Dienstag, Lichtung des Vertrauens Krokodil / Klassisches Krokodil Montag, Lichtung des Vertrauens Krokodil / Rosafarbenes Krokodil Samstag 6:00 - 12:00 Uhr, Lichtung des Vertrauens Krokodil / Rotes Krokodil Dienstag und Mittwoch, Lichtung des Vertrauens Krokodil / Weißes Krokodil Sonntag 18:00 - 0:00 Uhr, Lichtung des Vertrauens Meeresschildkröte / Braune Meeresschildkröte Montag und Mittwoch, Schillernder Strand Seetang (Schalentiere und Seetang) Meeresschildkröte / Klassische Meeresschildkröte Montag, Schillernder Strand Meeresschildkröte / Lila Meeresschildkröte Dienstag, Schillernder Strand Meeresschildkröte / Schwarze Meeresschildkröte Montag 10:00 - 16:00 Uhr, Schillernder Strand Meeresschildkröte / Weiße Meeresschildkröte Dienstag und Mittwoch, Schillernder Strand Nektarvogel / Goldener Nektarvogel Dienstag, Sonnige Ebene Sonnenblume (Blumen) Nektarvogel / Orchideen-Nektarvogel Freitag 9:00 - 15:00 Uhr, Sonnige Ebene Orangefarbene Hauswurz (Blumen) Nektarvogel / Roter Nektarvogel Montags, Sonnige Ebene Rote Bromelie (Blumen) Nektarvogel / Smaragdfarbener Nektarvogel Dienstag und Mittwoch, Sonnige Ebene Grüne Passionslilie (Blumen) Nektarvogel / Türkisfarbener Nektarvogel Montag und Mittwoch, Sonnige Ebene Rosa Hauswurz (Blumen) Rabe / Blauer Rabe Noch nicht im Spiel Noch unbekannt Rabe / Brauner Rabe Rabe / Klassischer Rabe Rabe / Roter Rabe Rabe / Weißer Rabe Waschbär / Blauer Waschbär Mittwoch 16:00 22:00 Uhr, Wald der Tapferkeit Blaubeeren (Früchte) Waschbär / Klassischer Waschbär Montag, Donnerstag und Samstag, Wald der Tapferkeit Waschbär / Roter Waschbär Montag, Mittwoch und Freitag, Wald der Tapferkeit Waschbär / Schwarzer Waschbär Dienstag, Mittwoch und Samstag, Wald der Tapferkeit Waschbär / Weißer Waschbär Dienstag, Donnerstag und Freitag, Wald der Tapferkeit

Wie kann ich mich an Tiere annähern?

Je nach Begleiter müsst ihr euch anders an die Tiere annähern. Bei manchen ist es sehr einfach, während andere sich mehrmals bitten lassen. Wir erklären euch, wie ihr euch in den einzelnen Fällen annähern müsst.