Disney Dreamlight Valley: „Remys Rezeptbuch“ – Versteckte Bücher finden & Erdnüsse freischalten

In Remys Quest „Remys Rezeptbuch“ sollt ihr seine versteckten Bücher finden, die weitere Anleitungen für Gerichte enthalten. Die genauen Fundorte sind allerdings gut versteckt. An dieser Stelle führen wir euch durch Remys Mission, an deren Ende ihr auch Erdnüsse zum Kauf freischaltet.

„Remys Rezeptbuch“ starten

Nachdem ihr das Restaurant von Remy im Tal wieder eröffnet habt, gibt euch Remy diese Aufgabe, bei der ihr verlorene Rezeptbücher wieder finden sollt. Im ersten Schritt sollt ihr Micky zu den Büchern befragen. Dieser wird euch die Buchhinweis-Liste geben, die ihr aus eurem Inventar heraus benutzen müsst.

Dadurch erhaltet ihr eine neue Erinnerung, die drei Verstecke der Bücher im Tal zeigt. Eure Aufgabe ist es nun, die drei gezeigten Orte zu finden und dort die Bücher auszugraben.

Versteck des ersten Buchs

Das erste Buch findet ihr auf der friedlichen Wiese. Etwas südwestlich von Goofys Haus liegt das Buch links neben der Treppe vergraben, die hinunter zum schillernden Strand führt.

Grabt an dieser Stelle, um das erste Buch von Remy zu finden (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Versteck des zweiten Buchs

Für das nächste Buch müsst ihr euch in die mystische Höhle am schillernden Strand begeben, die ihr während der Mission „Mit großer Macht“ besucht habt. Begebt euch hier zur Ebene hinunter, wo die große Kochstelle aus Stein steht. Links davor könnt ihr das Buch aus dem Boden graben.

Direkt neben der Kochstelle in der mystischen Höhle liegt das zweite Buch vergraben (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Versteck des dritten Buchs

Das letzte Buch von Remy liegt direkt vor Goofys Stand am schillernden Strand vergraben.

Nahe des Stegs im Süden am Strand liegt das letzte Buch vergraben (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kehrt anschließend zu Remy zurück und gebt ihm die gefundenen Bücher, um diesen Schritt der Quest abzuschließen.

Erdnüsse zum Kauf freischalten

Remy bittet euch im nächsten Schritt darum, Erdnüsse aus Paris zu besorgen. Kehrt also ins Traumschloss zurück und geht durch das Portal ins Ratatouille-Reich. In der Küche findet ihr dort die Erdnüsse im hinteren Bereich der Küche. Ihr könnt es nicht übersehen.

Gebt den Beutel mit Erdnüssen Remy, der euch daraufhin Rezepte für das Erdnussbutter-Sandwich und Erdnussbutter-Waffeln gibt. Diese beiden Gerichte müsst ihr jetzt für ihn im Restaurant zubereiten. Dafür benötigt ihr folgende Zutaten:

Erdnussbutter-Sandwich: Erdnuss, Weizen

Erdnuss, Weizen Erdnussbutter-Waffeln: Erdnuss, Weizen, Ei, Milch

Weizen könnt ihr bei Goofys Stand auf der friedlichen Wiese kaufen oder Saatgut dafür kaufen und es dann selber anbauen. Alle anderen Zutaten könnt ihr bei Remy im Restaurant kaufen. Habt ihr beide Gerichte zubereitet, sprecht mit Remy, um die Mission abzuschließen. Fortan hat Remy Erdnüsse dauerhaft im Warenangebot.

