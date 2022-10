Merlin wird euch in Disney Dreamlight Valley darum bitten, die verfluchte Höhle zu erforschen. Im Rahmen der Aufgabe „Mit großer Macht“ müsst ihr dann auch die mystische Höhle erkunden und dort einige Rätsel lösen. Wir zeigen euch, wo ihr die Höhlen finden und wie ihr die Rätsel lösen werdet.

Verfluchte Höhle finden

Erledigt ihr fleißig die Story-Aufgaben und sprecht mit Merlin, wird er euch schon bald darum bitten, Ursula zu finden und die verfluchte Höhle zu erforschen. In einer kurzen Videosequenz wird euch gezeigt, wo sich die verfluchte Höhle befindet. Wer hier nicht aufpasst, könnte dabei Schwierigkeiten bekommen. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Hier seht ihr den Fundort der verfluchten Höhle und Ursula in Disney Dreamlight Valley (Bildquelle: Screenshots giga.de)

Ihr könnt die verfluchte Grotte ganz einfach betreten und darin mit Ursula sprechen. Ihr sollt sie daraus befreien und dafür verspricht sie euch dabei zu helfen, die Kugel der Macht zu finden. Sie gibt euch einen Schlüssel, mit dem ihr eine verschlossene Grotte am schillernden Strand öffnen könnt – die mystische Höhle.

Rätsel der mystische Höhle lösen

Begebt euch zur mystischen Höhle (Fundort siehe Bild unten) und legt den Stein auf das Podest davor. Der Eingang öffnet sich und ihr könnt die Grotte betreten. Jetzt müsst ihr ein paar Rätsel lösen, um ganz nach unten zu gelangen.

Hier seht ihr den Fundort der mystischen Höhle (Bildquelle: Screenshots giga.de)

Erstes Rätsel lösen

Die erste Aufgabe lautet „Finde den Edelstein, der am besten passt, um die Aufgabe deines Helden fortzusetzen ohne Rast.“ Für die Lösung des Rätsels müsst ihr drei Edelsteine besorgen. Einen grünen Peridot, einen blauen Aquamarin und einen roten Granat. Diese Edelsteine platziert ihr in der mystischen Höhle an den Statuen, wie auf dem folgenden Bild dargestellt.

Platziert die drei Edelsteine so auf den Händen der Statuen (Bildquelle: Screenshots giga.de)

Zweites Rätsel lösen

Die zweite Aufgabe lautet „Finde die richtigen Pflanzen, um sie anzubauen, dann brauche ich dir nichts vorzukauen. Eine ist unterirdisch im Grund, die andere gold und braun im Hintergrund. Was übrig bleibt, ist rot und rund.“ Für dieses Rätsel müsst ihr Karottensamen (bei Goofy auf der friedvollen Wiese), Weizensamen (bei Goofy auf der friedvollen Wiese) und Tomatensamen (bei Goofy am schillernden Strand) besorgen. Pflanzt die Samen so wie das folgende Bild zeigt.

Streut die Samen in dieser Reihenfolge, gießt sie und wartet, bis die Früchte gewachsen sind. Erst dann ist das zweite Rätsel gelöst (Bildquelle: Screenshots giga.de)

Drittes Rätsel lösen

Nachdem aus den Samen Feldfrüchte gewachsen sind, könnt ihr sie ernten. Ihr braucht sie nämlich, um das dritte Rätsel zu lösen. Lauft weiter nach unten, bis ihr zum Her gelangt. Werft die Karotte, die Tomate und das Weizen in den Topf und kocht Nudeln mit Gemüse. Damit schaltet ihr das Rezept frei und müsst es nur noch aufessen, damit das dritte Tor aufgeht.

Viertes Rätsel lösen

Ganz unten angelangt findet ihr in der mystischen Höhle einen kleinen Teich. Hier seht ihr goldene Luftblasen durchschimmern. Schnappt euch also eure Angel und werft sie aus. Auf diese Weise angelt ihr die Kugel der Macht und habt dadurch alle Rätsel der Grotte gelöst.

Wie ihr die Story-Aufgabe „Mit großer Macht“ komplett abschließt, zeigen euch unsere Kollegen von spieletipps auf ihrem YouTube-Channel:

