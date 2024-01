Disney Dramlight Valley: Mirabel freischalten und ins Dorf holen

In Disney Dreamlight Valley findet ihr einen goldenen Türknauf. Damit beginnt die Geschichte von Mirabel und am Ende dieser Quest werdet ihr Mini-Casita aufgebaut und Mirabel für euer Dorf freigeschaltet haben. Wir führen euch durch die gesamte Aufgabe.

Den goldenen Türknauf finden

Wollt ihr Mirabel ins Disney Dramlight Valley holen, dann müsst ihr den goldenen Türknauf zu ihrem Haus finden. Begebt euch dafür auf die friedliche Wiese und sucht im Osten, in der Nähe des Weges zum schillernden Strand. Das folgende Bild zeigt euch den ungefähren Fundort des goldenen Türknaufs:

Das Bild zeigt euch den Fundort des goldenen Türknaufs. Dieser gehört zum Haus von Mirabel. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Begebt euch mit diesem Türknauf zu Merlin und übergebt ihm den Gegenstand. Der Zauberer wird euch von Mirabel Madrigal erzählen und davon, dass ihr Haus verzaubert sei und versucht habe, Mirabel vor dem Vergessen zu retten. Das Mini-Casita verschwand zusammen mit seiner Besitzerin und ihr müsst sie jetzt zurückholen.

Mirabel freischalten und im Dorf begrüßen

Damit ihr Mini-Casita zurückholen könnt, müsst ihr folgende Aufgaben erledigen:

Drei Fotos mit 3 verschiedenen Dorfbewohnern machen: Rüstet eure Kamera über das Werkzeug-Rad aus und sucht euch drei verschiedene Bewohner aus, mit denen ihr einfach Bilder schießen könnt.

Rüstet eure Kamera über das Werkzeug-Rad aus und sucht euch drei verschiedene Bewohner aus, mit denen ihr einfach Bilder schießen könnt. Lieblingsgeschenke an 2 verschiedene Bewohner übergeben: Wenn ihr im Menü unter Sammlungen auf Charaktere geht, könnt ihr euch jeden einzelnen Bewohner im Dorf anschauen. Wählt einen aus und ihr seht unten rechts im Bild, welche 3 Geschenke an diesem Tag zu seinen Lieblingsgeschenken zählen. Sucht euch hier zwei Bewohner mit einfachen Wünschen aus und überbringt sie.

Wenn ihr im Menü unter Sammlungen auf Charaktere geht, könnt ihr euch jeden einzelnen Bewohner im Dorf anschauen. Wählt einen aus und ihr seht unten rechts im Bild, welche 3 Geschenke an diesem Tag zu seinen Lieblingsgeschenken zählen. Sucht euch hier zwei Bewohner mit einfachen Wünschen aus und überbringt sie. Tägliche Gespräche mit 2 verschiedenen Bewohnern führen: Sprecht hierfür zwei Charaktere in Disney Dreamlight Valley an und nutzt die erste Gesprächsoption, um ein tägliches Gespräch zu starten.

Natürlich könnt ihr die drei Aufgaben miteinander kombinieren. Auf einem Foto können auch mehrere Bewohner gleichzeitig sein. Mit den fotografierten Bewohnern könnt ihr tägliche Gespräche führen und ihnen ihre Lieblingsgeschenke überreichen.

Habt ihr alles erledigt, dann begebt euch zu Merlin und sprecht mit ihm. Im nächsten Schritt sollt ihr 500 Dreamlight sammeln. Das macht ihr, indem ihr tägliche Dreamlight-Aufgaben und andere Herausforderungen abschließt.

Mini-Casita platzieren und Mirabel begrüßen

Nachdem ihr Merlin 500 Dreamlight überreicht habt, wird er euch erklären, dass Mini-Casita bereit ist, ins Dorf zurückzukehren. Sucht also in einem der Biome Platz für das Haus von Mirabel und platziert es dort. Das Haus heißt zwar Mini-Casita, braucht aber recht viel Platz. Sucht euch dafür also ein Biom aus, in dem ihr noch nicht alles zugebaut habt.

Um das Haus zu platzieren, öffnet euer Inventar und navigiert links zu dem Punkt „Möbel“. Wählt dann ganz oben Merlin aus und schon steht euch Mini-Casita bereit. Wählt das Haus aus und schiebt es zu dem Ort, an dem es stehen soll. Bestätigt die Auswahl und Mirabel erscheint in eurem Valley.