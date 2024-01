Disney Dreamlight Valley: „Mein Königreich für eine Schriftrolle“ – Quest-Lösung

Um in Disney Dreamlight Valley „Mein Königreich für eine Schriftrolle“ abschließen zu können, müsst ihr einige Aufgaben erledigen. Die schwierigsten dabei? Dagoberts Schlüssel und Dagoberts Truhe finden. Wir helfen euch durch die gesamte Quest „Mein Königreich für eine Schriftrolle“.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Mein Königreich für eine Schriftrolle“ starten

Mutter Gothel bittet euch während dieser Mission die Sonnenschriftrolle von Dagobert zu besorgen. Sprecht zunächst mit Dagobert, der euch die Aufgabe gibt, einen Mikrofonbeerenbaum herzustellen. Für diesen benötigte ihr folgende Materialien:

50x Weichholz

30x Erde

1x Box mit elektronischen Komponenten

Letzteres findet ihr im Haus von WALL-E (je nachdem, wo ihr es aufgestellt habt). Betretet das Haus und schaut dann rechts neben den Tisch, wo die Komponenten liegen sollten.

Fundort der Box mit elektrischen Komponenten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Stellt anschließend den Mikrofonbeerenbaum an einer beliebigen Werkbank her und platziert ihn in der Nähe von Dagoberts Laden. Sprecht dann mit Dagobert, der euch verrät, dass er die Sonnenschriftrolle in einer Truhe nahe der mystischen Grotte vergraben hat. Den Schlüssel hat er wiederum nahe dem Wasserfall bei der Lichtung des Vertrauens versenkt.

Im folgenden Video zeigen wir euch ebenfalls die Lösung der Quest:

Disney Dreamlight Valley: Dagoberts Schlüssel und Truhe finden

Dagoberts Schlüssel finden

Für Dagobert Ducks Schlüssel müsst ihr eure Angel zücken und bei den gelben Blubberblasen fischen, die vor dem Wasserfall auf der Lichtung des Vertrauens zu sehen sind.

Angelt bei diesen Blubberblasen, um Dagoberts Schlüssel zu erhalten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Dagoberts Truhe finden

Um Dagobert Ducks Truhe zu finden, begebt euch vor den Eingang der Höhle am schillernden Strand, die ihr für die Quest „Mit großer Macht“ besucht habt. Ein paar Meter vor dem Eingang könnt ihr eine glitzernde Stelle am Boden entdecken. Grabt hier, um Dagoberts Truhe zu Tage zu finden.

Grabt an dieser Stelle, um Dagoberts Truhe zu finden. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Kehrt zu Mutter Gothel zurück und gebt ihr Schlüssel und Truhe von Dagobert, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.