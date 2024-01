Disney Dreamlight Valley: Lehm finden, bekommen und sammeln

In Disney Dreamlight Valley müsst ihr Lehm finden und abbauen, um bestimmte Quests abschließen zu können oder Ziegel herzustellen. Falls ihr euch fragt, wo ihr Lehm bekommen und farmen könnt, geben wir euch in diesem Guide Hilfestellungen dafür. Zudem gehen wir der Frage nach, ob ihr Lehm herstellen könnt.

Disney Dreamlight Valley Facts

Lehm finden und farmen

Lehm ist nicht so einfach im Valley zu finden, wenn ihr nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Lehm kommt generell in folgenden drei Biomen vor:

Lichtung des Vertrauens

Sonnige Ebene

Vergessenes Land

Als erstes werdet ihr wahrscheinlich die Lichtung des Vertrauens im Südwesten freischalten. Nach Lehm müsst ihr hier einfach nur graben. Nehmt also eure Schaufel in die Hand und grabt an beliebigen Stellen im Boden, um neben Erde hier auch regelmäßig Lehm zu bekommen.

Um eure Ausbeute zu verdoppeln, solltet ihr Lehm farmen, wenn ihr einen Bewohner mit dem Abhäng-Bonus „Graben“ in eurer Gruppe habt. Die Chance auf doppeltes Lehm steigt dabei umso höher an, je mehr Bewohner diesen Bonus haben und je höher euer Freundschaftslevel mit ihnen ist.

Wir empfehlen euch zudem, Merlins Mission „Die letzte Prüfung“ abzuschließen. Dadurch erhaltet ihr ein Gießkannen-Upgrade, mit dem ihr große Pilze entfernen könnt, um die andere Seite der Lichtung zu erreichen. Alternativ könnt ihr den Schnellreise-Trick mit Brunnen nutzen. Auf diese Weise könnt ihr den gesamten Boden der Lichtung umgraben, um noch mehr Lehm zu erhalten.

25x Lehm benötigt ihr unter anderem für die Mission „Das mysteriöse Wrack“. Zudem könnt ihr mit 5x Lehm und 1x Kohlenerz Ziegelsteine an der Werkbank herstellen.

Kann man Lehm herstellen?

Lehm könnt ihr nicht selber herstellen. Es ist ein natürliches Produkt, das nur in Böden in den beschriebenen Regionen vorkommt. Lehm kaufen könnt ihr übrigens auch nicht.