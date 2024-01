Disney Dreamlight Valley: Die letzte Prüfung - Herz aus Eis & Fallendes Wasser finden

In Merlins letzter Freundschaftsaufgabe „Die letzte Prüfung“ in Disney Dreamlight Valley müsst ihr unter anderem das Herz aus Eis sowie Fallendes Wasser finden. Als Belohnung bekommt ihr am Ende ein Upgrade für eure Gießkanne, mit der ihr alle Pilze entfernen könnt, die Wege und Brücken blockieren. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte der Quest.

„Die letzte Prüfung“ starten

Um Merlins letzte Prüfung zu starten, verbessert eure Freundschaft mit ihm auf die maximale Stufe 10. Zudem müsst ihr WALL-E freigeschaltet haben, damit ihr die Quest starten könnt. WALL-E befindet sich hinter der linken Tür im Erdgeschoss vom Traumschloss, die ihr mit 3.000 Dreamlight freischalten könnt.

Sind beide Voraussetzungen erfüllt, sprecht mit Merlin, der eine Möglichkeit gefunden hat, eure Gießkanne maximal zu verbessern, damit ihr große Pilze entfernen könnt. Dafür sollt ihr zunächst 5x gereinigte Nachtscherben herstellen. Nachtscherben könnt ihr einfach bei glitzernden Stellen aus dem Boden graben. Wie ihr Traumscherben finden und farmen könnt, lest ihr ausführlich im verlinkten Guide.

Habt ihr die gereinigten Nachtscherben an der Werkbank hergestellt, gebt sie im nächsten Schritt WALL-E, damit er sie für euch zerkleinert. Dadurch erhaltet ihr Nachtscherbenpulver. Sprecht dann wieder mit Merlin, der euch nun auf die Suche nach folgenden Materialien schickt:

1x Fallendes Wasser

1x Herz aus Eis

25x Champignons

Merlin gibt euch zudem einen Eis-Tränen-Samen, den ihr für das Herz aus Eis braucht.

Fallendes Wasser finden

Das fallende Wasser ist ein Item, das ihr im Süden der Lichtung des Vertrauens nahe des Wasserfalls am Ufer finden könnt. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort:

Fundort vom Fallenden Wasser bei der Lichtung des Vertrauens. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Herz aus Eis finden

Das Herz aus Eis bekommt ihr ganz einfach. Pflanzt den Samen für die Eis-Träne, den Merlin euch gegeben hat, auf ein beliebiges Feld und bewässert ihn mit eurer Gießkanne. Es dauert dann nur wenige Sekunden und ihr könnt schließlich das Herz aus Eis ernten.

Champignons finden

Für den Abschluss der Quest benötigt ihr satte 25x Champignons. Ihr könnt sie nicht anbauen und sie wachsen ausschließlich bei der Lichtung des Vertrauens auf dem Boden. Alternativ könnt ihr Champignons auch erhalten, wenn ihr die kleinen Pilze bei der Lichtung oder auf der friedvollen Wiese mit der Gießkanne beseitigt. Auf diese Weise bekommt ihr jeweils einen Champignon.

Das Zerstören der kleinen Pilze belohnt euch mit jeweils einem Champignon. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Solltet ihr trotzdem noch nicht genügend Champignons haben, könnt ihr etwas tricksen. Ihr könnt die großen Pilze der Lichtung zwar noch nicht zerstören, dafür aber einen Schnellreise-Trick nutzen. Stellt dafür den Schnellreise-Brunnen bei der Lichtung wieder her und verschiebt ihn über das Möbel-Menü auf die Westseite der Lichtung. So erreicht ihr die andere Seite der Brücke über die Schnellreise und könnt dort weitere Champignons einsammeln.

Upgrade herstellen & große Pilze entfernen

Habt ihr alle Items gesammelt, könnt ihr an der Werkbank nun die herrschaftliche Gießkannenveredelungssalbe herstellen. Gebt sie Merlin und er wird euch daraufhin das Upgrade für eure Gießkanne geben. Nun könnt ihr auch große Pilze auf der Karte mit der Gießkanne zerstören.

Macht dies einmal und sprecht dann ein letztes Mal mit Merlin, damit ihr die Quest abschließen könnt. Als Belohnung erhaltet ihr zusätzlich den großen Zaubererhut von ihm.

Habt ihr alle Missionen abgeschlossen und wisst nicht sicher, was ihr jetzt in DDV machen sollt? Im folgenden Video zeigen wir euch, welche täglichen Aufgaben in Disney Dreamlight Valley wichtig sind:

