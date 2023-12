Dreamlight Valley: Matrjoschka finden & Jack Skellington freischalten

Habt ihr in Disney Dreamlight Valley eine Matrjoschka gefunden und damit die Aufgabe „Etwas klopft an die Tür“ ausgelöst? Dann ist der Weg zum Freischalten von Jack Skellington nicht mehr weit. Wir helfen euch, die Quest von Merlin zu lösen und alle Matrjoschkas zu finden.

Disney Dreamlight Valley Facts

Hinweis: Wir vermuten, dass die Fundorte der 4 Matrjoschkas zufällig sind. Wir zeigen euch unsere Fundorte genau, damit ihr sehen könnt, worauf ihr achten müsst. Es kann aber sein, dass ihr selbst suchen müsst. Die Mühe ist Jack Skellington aber wert.

„Etwas klopft an die Tür“ starten

Um Jack Skellington in euer Disney Dreamlight Valley zu holen, müsst ihr die Aufgabe „Etwas klopft an die Tür“ auslösen. Das passiert automatisch, sobald ihr die erste Matrjoschka vom Boden aufgehoben habt. Unsere erste Holzpuppe haben wir direkt vor unserer Haustür auf dem Hauptplatz gefunden. Insgesamt gibt es 4 Matrjoschkas im Tal verteilt.

Alle 4 Matrjoschka finden

Habt ihr die erste Matrjoschka aufgehoben, erscheint Merlins Gesicht neben dem Questnamen. Begebt euch zum Zauberer und sprecht mit ihm. Er wird euch darauf hinweisen, dass ihr weitere Anomalien, also Puppen, finden und dann eine Auffälligkeit im vergessenen Land untersuchen sollt. Die folgenden Bilder zeigen euch unsere Fundorte der Matrjoschkas.

Jack Skellington ins Tal holen

Die 4 Matrjoschkas haben verschiedene Größen. Zudem haben sie eine Schlaufe auf der Oberseite, als ob ihr sie irgendwo aufhängen könntet. Diese Beschreibung im Spiel verwirrt ein wenig, gibt aber schon einen wichtigen Hinweis. Habt ihr die 4 Puppen gefunden, müsst ihr sie zu einem Baum tragen. Dieser befindet sich natürlich im vergessenen Land. Das folgende Bild zeigt euch wie der Baum aussieht.

Sucht im vergessenen Land nach einem Baum mit einem reingeschnitzten Kürbisgesicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Interagiert mit dem Kürbisgesicht, das in den Baum geschnitzt ist und legt die Holzpuppen hinein. Wir haben die Matrjoschkas in dem Baum in folgender Reihenfolge platziert und damit Jack Skellington freischalten können:

Winzige Matrjoschka-Puppe Kleine Matrjoschka-Puppe Mittelgroße Matrjoschka-Puppe Große Matrjoschka-Puppe

Jack Skellington steigt aus dem Brunnen auf dem Hauptplatz und ihr müsst nur noch ein Bild schießen. Anschließend sprecht ihr mit ihm und stellt sein Haus im Tal auf. Welches Biom bietet sich da besser an, als das vergessene Land? Für 5.000 Münzen baut Dagobert Duck das Haus für Jack Skellington. Sprecht danach mit dem neuen Charakter und die Mission „Etwas klopft an die Tür“ ist damit abgeschlossen.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.