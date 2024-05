Disney Dreamlight Valley: Umwandler und Wiederverwertung erklärt

Wenn ihr den DLC „A Rift in Time“ besitzt, dann habt ihr in Disney Dreamlight Valley Zugang zum Tisch der Zeit bekommen. Darin enthalten ist die Option „Umwandler“. Damit könnt ihr bestimmte Gegenstände zerlegen und wiederverwerten. Wir erklären euch, wie das funktioniert.

Die vier Staub-Arten

Wenn ihr den Tisch der Zeit aufruft und zum Umwandler navigiert, gelangt ihr zu einer Übersicht diverser Gegenstände aus dem Bereich „Zeitveränderung“. Sie sind unterteilt in vier Kategorien, die wiederum vier Staub-Arten entsprechen. Diese Staub-Arten benötigt ihr, um die angezeigten Gegenstände herstellen zu können.

Blauer Staub: Diese Staub-Kategorie benötigt ihr, um uralte Kerne herzustellen.

Diese Staub-Kategorie benötigt ihr, um uralte Kerne herzustellen. Lila Staub: Mit diesem Staub könnt ihr weitere Gegenstände der Kategorie „Uralte Teile“ herstellen.

Mit diesem Staub könnt ihr weitere Gegenstände der Kategorie „Uralte Teile“ herstellen. Grüner Staub: Dieser Staub wird benötigt, um Geschenke der Zeitveränderung herzustellen.

Dieser Staub wird benötigt, um Geschenke der Zeitveränderung herzustellen. Goldener/oranger Staub: Damit stellt ihr die dargestellten Zeitveränderungs-Fragmente her.

Alle Gegenstände, die ihr in diesem Menü seht, dienen als Ressourcen, um zum Beispiel Möbel herzustellen. Wenn euch eine Ressource fehlt, damit ihr endlich das gewünschte Möbelstück bauen könnt, könnt ihr sie möglicherweise durch Umwandeln herstellen. Geht einfach auf das gewünschte Objekt und schaut nach, was ihr benötigt, um es herzustellen.

Beispiel: Um „Uralte Schraube“ herzustellen, könnt ihr „Uralter Heizkörper“ zerlegen (gleiche Staub-Kategorie). Dadurch erhaltet ihr lila Staub, den ihr wiederum für die Schraube braucht.

Um mit dem Umwandler uralte Schrauben herzustellen, benötigt ihr lila Staub und 200 Nebel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zerlegen, um Staub zu bekommen

Sammelt fleißig Items mit eurer Sanduhr, da ihr sie wiederverwerten und zerlegen könnt, um den Staub zu erhalten. Es ist also nicht umsonst, wenn ihr Zeit investiert, um ganz viele Gegenstände zu sammeln, die ihr eigentlich nicht benötigt. Ihr könnt sie einfach in das umwandeln, was ihr wirklich braucht.

So funktioniert das Zerlegen:

Um einen Gegenstand zu zerlegen, muss er sich in eurem Inventar befinden.

Tretet dann an den Tisch der Zeit und wählt die Option „Umwandler“.

Anschließend könnt ihr nach oben zu „Zerlegen“ navigieren und könnt von dort aus auf euer Inventar zugreifen.

Hier wählt ihr jetzt den Gegenstand aus, den ihr zerlegen wollt und bestätigt die Stückzahl.

Unten in der Leiste seht ihr, welchen Staub und wie viel davon ihr erhaltet.

Der Staub wandert danach nicht in euer Inventar. Wie viel Staub welcher Sorte ihr besitzt, könnt ihr im Umwandler-Menü einsehen. Das Bild oben zeigt euch, wo genau ihr euren Staub-Bestand seht. Werft einen Blick in die obere rechte Ecke. Diesen Staub könnt ihr jetzt nutzen, um die Items unter „Umwandler“ herzustellen.