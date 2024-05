Disney Dreamlight Valley: "Eine alarmierende Entwicklung" gelöst

Oswald wird euch in Disney Dreamlight Valley mit der Aufgabe „Eine alarmierende Entwicklung“ beauftragen. Hierbei geht es um Wecker, Kunststoffreste, die keine sind und viel mehr. Wir helfen euch dabei, diese Quest abzuschließen.

Kunststoffreste (Plastikschrott) und andere Items finden

Konntet ihr Oswalds Freundschaft leveln und Stufe 4 erreichen, dann braucht es nicht mehr viel und ihr könnt die Mission „Eine alarmierende Entwicklung“ starten. Sprecht den glücklichen Hasen an und ihr erfahrt, dass er mehrere Wecker braucht. Als nächstes sollt ihr folgende Materialien besorgen:

15x Bronze-Barren: Begebt euch zur Werkbank und navigiert zum Reiter „Veredeltes Material“. Um Bronze-Barren herzustellen benötigt ihr 4x Kupfer, 1x Zinn und 1x Kohlenerz. Für 15 Barren benötigt ihr also insgesamt 60x Kupfer, 15x Zinn und 15x Kohle.

Begebt euch zur Werkbank und navigiert zum Reiter „Veredeltes Material“. Um Bronze-Barren herzustellen benötigt ihr 4x Kupfer, 1x Zinn und 1x Kohlenerz. Für 15 Barren benötigt ihr also insgesamt 60x Kupfer, 15x Zinn und 15x Kohle. 35x Mechanische Teile: Hierfür benötigt ihr Messingbarren und Bronze-Barren – insgesamt jeweils 35 Stück. Stellt Mechanische Teile am Werktisch her. Ihr findet sie unter dem Reiter „Veredeltes Material“.

Hierfür benötigt ihr Messingbarren und Bronze-Barren – insgesamt jeweils 35 Stück. Stellt Mechanische Teile am Werktisch her. Ihr findet sie unter dem Reiter „Veredeltes Material“. 10x Zink: Baut Felsecken in Grasland, Promenade, Hain oder Lagune ab.

Baut Felsecken in Grasland, Promenade, Hain oder Lagune ab. 50x Kunststoffreste: Kunststoffreste gibt es in Dreamlight Valley so gar nicht. Sollte es bei eurer Aufgabe noch so stehen, dann ist es ein Übersetzungsfehler. Gemeint ist Plastikschrott, das ihr bekommt, wenn ihr bei den Docks, in Innenhof, Aussichtspunkt oder Ruinen angelt oder die Steine auf der Insel mit eurer Schaufel abbaut (siehe Bild).

Hier seht ihr die Felsen, aus denen ihr in Dreamlight Valley Kunststoffreste beziehungsweise Plastikschrott erhaltet. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alle Materialien zusammen, könnt ihr an der Werkbank unter dem Reiter „Funktionelle Gegenstände“ das Item „Oswald'sche Wecker“ herstellen. Bringt die Wecker zu Oswald und er wird euch bitten, ihn in 10 Minuten wieder anzusprechen.

Alle Wecker für Oswald finden

Sind die 10 Minuten um, werdet ihr aufgefordert herauszufinden, wie Oswald mit seinen Weckern zurechtkommt. Ihr erfahrt, dass die Wecker geflüchtet sind und eure nächste Aufgabe ist es, sie wieder einzufangen. Im ersten Schritt müsst ihr sieben Wecker finden. Die folgenden Bilder zeigen euch ihre Fundorte. Achtet auch auf den Sound, denn sind die Wecker in eurer Näher, hört ihr sie klingeln.

Hinweis: Die Wecker rennen herum, weshalb die Fundorte leicht abweichen können. Wir zeigen euch, wo wir unsere Wecker eingefangen haben. Sucht in der Nähe dieser Fundorte und fangt die kleinen schwarzweißen Flitzer, wenn sie an euch vorbeirennen.

Charleston

Charleston rennt in der Nähe des Brunnens bei den Docks herum. Wenn ihr euch mithilfe von Schnellreise teleportiert, wird euch der Wecker vermutlich direkt in die Arme rennen. Das folgende Bild zeigt euch, wo wir Charleston gefangen haben.

Hier haben wir den Wecker Charleston einfangen können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Foxtrott

Foxtrott versteckte sich im Norden der Steppe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Texas Tommy

An diesem Übergang beim Hain konnten wir Texas Tommy schnappen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Lindy Hop

Mitten in der Steppe rannte uns Lindy Hop in die Arme. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tango

Den Wecker Tango konnten wir in Grenzland einfangen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Shimmy

Im Westen von Grasland zog Shimmy seine Kreise. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Swing

Der Wecker Swing führte uns an dieser Stelle in Lagune lange an der Nase herum. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr alle sieben Wecker gefangen, dann bringt sie zu Oswald. Er wird euch verraten, das drei weitere Wecker entkommen sind. Die folgenden Bilder helfen euch dabei, sie zu finden.

Rumba

„Rumba wurde beim Schwimmen im Land der Uralten gesehen.“

Angelt an diesem Steg in den Docks bei den goldenen Blasen nach Rumba. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Polonaise

„Polonaise wurde unter einem Felsen im wilden Dschungel gesichtet, wo er sich ausruhte.“

Sucht nach Polonaise an dieser Stelle in Lagune. Der Wecker versteckt sich in dem kleinen grauen Felsen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Walzer

„Walzer wurde dabei beobachtet, wie er sich in den funkelnden Dünen bräunte.“

Walzer sonnt sich an dieser Stelle in Grenzland. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bringt die letzten drei Wecker zu Oswald, um diesen aufwändigen Teil der Aufgabe „Eine alarmierende Entwicklung“ abzuschließen.

Oswalds schwarzen (und weißen) Kaffee kochen

Um die Wecker zu beruhigen braucht ihr die Hilfe von Olaf. Sprecht mit dem kleinen Schneemann und trefft euch anschließend mit ihm und mit Oswald in Oswalds Haus. Darin erlebt ihr, wie Olaf den Weckern eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Sie beginnt, wenn ihr euch dem Schneemann nähert.

Die Geschichte ist recht lang, aber sobald Olaf sie beendet hat, könnt ihr mit Oswald über seine Wecker sprechen. Jetzt müsst ihr Oswalds schwarzen (und weißen) Kaffee für die Charaktere im Dorf kochen, die wegen seiner Wecker nicht schlafen konnten. Folgende Zutaten benötigt ihr dafür:

4x Oswald'scher Knoblauch: Diesen erhaltet ihr direkt von Oswald an dieser Stelle der Quest.

Diesen erhaltet ihr direkt von Oswald an dieser Stelle der Quest. 28x Perle: Perlen erhaltet ihr, wenn ihr bei den Docks, im Innenhof, Aussichtspunkt oder den Ruinen mit eurer Schaufel die Erde umgrabt. Boostet ihr eure Schaufel und habt den entsprechenden Begleiter mit Graben-Rolle dabei, könnt ihr den Vorgang beschleunigen.

Perlen erhaltet ihr, wenn ihr bei den Docks, im Innenhof, Aussichtspunkt oder den Ruinen mit eurer Schaufel die Erde umgrabt. Boostet ihr eure Schaufel und habt den entsprechenden Begleiter mit Graben-Rolle dabei, könnt ihr den Vorgang beschleunigen. 40x Kohlenerz: Das erhaltet ihr, wenn ihr beliebige Felsecken im Dreamlight Valley oder auf der Insel abbaut.

Oswalds schwarzen (und weißen) Kaffee könnt ihr nicht direkt kochen, sondern müsst ihn an der Werkbank herstellen. Begebt euch dazu zum Reiter „Zaubertrank und Verzauberung“, wo ihr Oswalds schwarzen (und weißen) Kaffee finden werdet. Übergebt den Kaffee an Merlin, Rapunzel, Gaston und an Dagobert Duck und schaut euch die Auswirkungen an.

Picknick für Oswald und Stitch vorbereiten

Damit ist „Eine alarmierende Entwicklung“ noch nicht gelöst. Als nächstes sollt ihr für Oswald und Stitch ein Freundschaftspicknick veranstalten. Stellt dafür irgendwo auf der Insel die angeforderten Möbel auf:

2x Weiße Möbel

2x Schwarze Möbel

2x Ausgefallene Möbel

2x Sitzgelegenheiten

Macht euch dabei nicht zu viele Gedanken. Die Möbel könnt ihr im Anschluss einfach wieder abbauen und das Ganze muss nicht gut aussehen. Sprecht danach mit Oswald und er wird euch einen Cartoon-Sonnenschirm übergeben, den ihr noch aufstellen sollt. Jetzt müsst ihr nur noch von der Szenerie ein Foto schießen und mit Oswald sprechen. Damit ist die Aufgabe „Eine alarmierende Entwicklung“ abgeschlossen. Für noch mehr Rätselspaß empfehlen wir euch unser Quiz:

