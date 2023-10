Disney Dreamlight Valley: Schnell leveln und Freundschaft erhöhen

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr nicht nur euren eigenen Charakter leveln, sondern müsst auch die Freundschaft eurer Bewohner auf das Maximum bringen. Nur so erhaltet ihr alle Vorteile, die damit verknüpft sind. Wir erklären, wo das Max-Level liegt und zeigen euch, wie ihr schnell leveln werdet.

Max-Level und schnell leveln

In Disney Dreamlight Valley müsst ihr nicht nur euren Charakter leveln, sondern auch die Freundschaften zu allen Bewohnern des Tals. Um euren eigenen Avatar zu leveln, müsst ihr Folgendes tun:

Führt alle Handlungen aus, mit denen ihr Energie verbraucht, also Angeln, Buddeln, Pflanzen gießen, Nachtdornen entfernen und so weiter. Interagiert mit den Bewohnern. Schließt vor allem Quests ab, denn dafür bekommt ihr viele Erfahrungspunkte und könnt so schneller leveln.

Habt ihr alle Quests abgeschlossen, dann bleibt euch nicht mehr viel übrig, um schnell leveln zu können. Allerdings solltet ihr bis dahin das Max-Level von 40 erreicht haben. Dadurch habt ihr 39 Gegenstände, darunter Kleidung, Möbel sowie Tapeten & Böden, freigeschaltet und auch eure Energieleiste auf Maximum gelevelt.

Zwischendurch solltet ihr euch auf die Rollen konzentrieren. Am schnellsten levelt ihr mit den Aufgaben, die ebenfalls am schnellsten abgeschlossen sind – vor allem Gärtnern. Das erkennt ihr sehr gut an der Geschwindigkeit, mit der auch die Freundschaft eurer Bewohner gelevelt wird.

Das folgende Video hilft euch dabei zu verstehen, welche täglichen Aufgaben ihr erledigen solltet:

Freundschaft schnell erhöhen

Die Freundschaft zu den Dorfbewohnern könnt ihr auf folgende Weise erhöhen:

Schließt vor allem ihre Freundschaftsaufgaben ab. Beim erreichen bestimmter Freundschaftsstufen schaltet ihr neue Quests frei. Um die Freundschaft schnell zu leveln müsst ihr mit den Bewohnern täglich sprechen, ihnen täglich ihre Lieblingsgeschenke überreichen und ihnen Essen in Remys Restaurant servieren. Ab Freundschaftsstufe 2 könnt ihr die Charaktere darum bitten, mit euch herumzuhängen. Auf diese Weise könnt ihr sehr schnell die Freundschaft erhöhen.

Die maximale Stufe der Freundschaft mit jedem Dorfbewohner liegt bei 10. Um sie schnell zu erreichen, empfehlen wir euch das Leveln mit dem Farmen von Geld zu verbinden. Das gelingt euch zum Beispiel, wenn ihr Kürbisse oder Aubergine anbaut. Schaut euch dafür am besten die verlinkten Artikel an. Darin erklären wir alles genau. Lasst euch dabei von dem Bewohner, den ihr leveln wollt, begleiten. Die Rolle, die ihr ihm zuvor zugewiesen habt, ist dabei irrelevant.

