Netflix krallt sich Spider-Man: Disney geht leer aus

Lange hat es gedauert. Nachdem Netflix in anderen Ländern den jüngsten Spider-Man-Film schon seit Monaten zeigen darf, schnappt sich der Streaming-Anbieter jetzt auch hierzulande endlich „Spider-Man: No Way Home“ aus dem Marvel Cinematic Universe. Doch wann genau startet der Blockbuster bei Netflix?

Es ist der beste und auch der erfolgreichste Marvel-Film der vierten Phase des MCU (Marvel Cinematic Universe). „Spider-Man: No Way Home“ erspielte im Kino mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar und sichert sich mit einer IMDb-Bewertung von 8,2 Punkten einen herausragenden Spitzenplatz.

„Spider-Man: No Way Home“ endlich bei Netflix, nicht bei Disney+

Doch bei Marvels eigentlicher Streaming-Heimat Disney+ sucht ihr den Superhelden-Film vergebens. Zwar ist „Spider-Man: No Way Home“ Teil des MCU, doch die Rechte liegen bei Sony, nicht Disney. Daher reizt Sony die Vermarktungskette auch entsprechend aus.

In Deutschland bekam zunächst Sky den Zuschlag. Andernorts lief der letzte Spider-Man-Film des MCU bereits bei Netflix. Wir berichteten vor Monaten über entsprechende Möglichkeiten in den Niederlanden. Hierzulande ist es jetzt endlich so weit. Ab dem 15. Oktober 2023 könnt ihr „Spider-Man: No Way Home“ in der Streaming-Flatrate von Netflix Deutschland sehen.

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist zurück:

Wer Disney+ hat, muss länger warten. Zwar existieren zwischen Sony und Disney ebenfalls entsprechende Verträge, doch zunächst ist Netflix an der Reihe. Wenn wir mal spekulieren dürfen, vor 2025 brauchen sich Abonnentinnen und Abonnenten von Disney+ wohl keine Hoffnungen machen.

In „Spider-Man: No Way Home“ öffnet sich das Multiversum und es gibt ein Wiedersehen mit altbekannten Charakteren. Mittlerweile dürfte es sich ja rumgesprochen haben, dass wir im Film nicht nur Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man auf der Leinwand erleben. Alles fügt sich zusammen, eine Welt, die schon lange vor dem ersten MCU-Film („Iron Man“ von 2008) zu existieren begann.

Finanziell und qualitativ ein echter Hit

Die vierte Phase des MCU war zunächst durch Verspätungen im Kino und nicht immer erfolgreiche Serien auf Disney+ geprägt. Nach „Black Widow“, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ und den „Eternals“ stellte sich mit „Spider-Man: No Way Home“ endlich wieder der Erfolg ein, den man sehnlichst vermisste.

Bisher konnte auch kein MCU-Kinofilm nach „Spider-Man: No Way Home“ diesen Erfolg derart wiederholen. Doch nicht nur finanziell war der Film erfolgreich. Mit der bereits erwähnten IMDb-Bewertung von 8,2 Punkten gehört der Film zu den drei besten des MCU. Nur „Avengers: Infinity War“ (8,4) und „Avengers: Endgame“ (ebenfalls 8,4) waren noch einen Hauch besser laut dem Bewertungsportal.

Kurzum: Solltet ihr „Spider-Man: No Way Home“ aus welchen Gründen auch immer bisher noch nicht gesehen, jedoch Netflix abonniert haben, dann kommt jetzt eure Gelegenheit.