Geheime Netflix-Codes: So seht ihr versteckte Filme

Mal wieder das Gefühl, alles auf Netflix gesehen zu haben? Abgesehen von den typischen Genres wie Horror und Komödien schlägt euch der Streaming-Anbieter anhand eurer Sehgewohnheiten weitere Serien und Filme vor. Über Umwege könnt ihr allerdings jenseits eures offensichtlichen Geschmacks euren Horizont erweitern. Wie das funktioniert, zeigen wir euch im Folgenden.

Netflix-Codes: So funktioniert es
Je nach Geschmack wählt ihr den Code für das gewünschte Genre aus (die Codes stellen wir euch gleich vor). In die URL auf eurem Computer tippt ihr nun netflix.com/browse/genre/xxxx ein. Anstelle des xxxx wählt ihr den betreffenden Code. Möchtet ihr zum Beispiel alle Fantasy-Filme sehen und ist der Code für Fantasy-Filme 9744, so müsst ihr https://www.netflix.com/browse/genre/9744 in euren Browser eingeben. Und nun kommen die Codes, die euch die Welt zu vielen interessanten Netflix-Filmen eröffnet!

Netflix-Codes: Animationen für Erwachsene mit dem Code 11881
Mit dem Code 11881 seht ihr Animationen für Erwachsene. https://www.netflix.com/browse/genre/11881

Netflix-Codes: Romantische LGBTQ+-Filme mit dem Code 3329
Mit dem Code 3329 könnt ihr romantische LGBTQ+-Filme sehen. https://www.netflix.com/browse/genre/3329

Netflix-Codes: Fantasy-Filme mit dem Code 9744
Mit dem Code 9744 könnt ihr Fantasy-Filme sehen. https://www.netflix.com/browse/genre/9744

Netflix-Codes: Übernatürliche Horrorfilme mit dem Code 42023
Mit dem Code 42023 könnt ihr übernatürliche Horrorfilme sehen. https://www.netflix.com/browse/genre/42023

Netflix-Codes: Romantische Favoriten mit dem Code 502675
Mit dem Code 502675 könnt ihr romantische Favoriten sehen. https://www.netflix.com/browse/genre/502675

Netflix-Codes: Asiatische Actionfilme mit dem Code 77232
Mit dem Code 77232 seht ihr asiatische Actionfilme. www.netflix.com/browse/genre/77232

Netflix-Codes: Fußballfilme mit dem Code 12549
Eine Auswahl an Fußballfilmen findet ihr mit dem Code 12549. www.netflix.com/browse/genre/12549

Netflix-Codes: Westernfilme mit dem Code 7700
Westernfilme zeigt euch der Code 7700. www.netflix.com/browse/genre/7700

Netflix-Codes: Anime mit dem Code 7424
Mit dem Code 7424 seht ihr alle Anime auf Netflix. www.netflix.com/browse/genre/7424

Netflix-Codes: Kinderfilme mit dem Code 783
Kinder- und Familienfilme seht ihr mit dem Code 783. www.netflix.com/browse/genre/783

Netflix-Codes: Klassische Filme mit dem Code 31574
Eine Sammlung an klassischen Filmen findet ihr mit dem Code 31574. www.netflix.com/browse/genre/31574

Netflix-Codes: Komödien mit dem Code 6548
Alle Komödien auf Netflix seht ihr mit dem Code 6548. www.netflix.com/browse/genre/6548

Netflix-Codes: Dokumentationen mit dem Code 6839
Der Code 6839 zeigt euch Dokumentationen. www.netflix.com/browse/genre/6839

Netflix-Codes: Dramafilme mit dem Code 5763
Mit dem Code 5763 seht ihr alle Dramafilme auf Netflix. www.netflix.com/browse/genre/5763

Netflix-Codes: Deutsche Filme mit dem Code 58886
Der Code 58886 zeigt euch alle deutschen Filme. www.netflix.com/browse/genre/58886

Netflix-Codes: Italienische Filme mit dem Code 8221
Der Code 8221 zeigt euch alle italienischen Filme auf Netflix. www.netflix.com/browse/genre/8221

Netflix-Codes: Teuflische Horrorfilme mit dem Code 6998
Teuflische Horrorfilme seht ihr mit dem Code 6998. www.netflix.com/browse/genre/6998

Netflix-Codes: Musikfilme mit dem Code 1701
Ein Sammlung an Musikfilmen und Musicals findet ihr mit dem Code 1701. www.netflix.com/browse/genre/1701

Netflix-Codes: Bollywood-Komödien mit dem Code 8002
Der Code 8002 zeigt euch die Bollywood-Komödien auf Netflix. www.netflix.com/browse/genre/8002