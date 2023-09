Netflix entfesselt das nächste Monster: Mega-Hit wird fortgesetzt

Mit „Troll“ erschien Ende 2022 eine norwegische Fantasy-Produktion, die sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Film auf Netflix gemausert hat. Nun soll der Mega-Hit eine Fortsetzung erhalten.

Netflix Facts

„Ein lebenslanger Traum geht in Erfüllung“: Regisseur spricht über sein Herzensprojekt

Mit einer derartigen Rezension hat Regisseur Roar Uthaug vermutlich nicht gerechnet, als sein langersehnter Film auf Netflix anlief. Variety gegenüber berichtet Uthaug, dass die Produktion von Troll ein lebenslanger Traum gewesen sei. Dass er sich zu einem solchen weltweiten Erfolg entwickelt hat, findet er unglaublich.

Nun soll mit „Troll 2“ die Fortsetzung des mystischen Fantasy-Abenteuers rund um norwegische Fabelwesen produziert werden. Auch für diese Inszenierung ist Uthaug mitsamt der Produzenten des ersten Teils verantwortlich. Um welche Märchengestalt es sich dieses Mal handeln wird, ist noch nicht bekannt, doch es soll erneut im Stil von Godzilla und King Kong gehandhabt werden. Die Dreharbeiten sollen bereits 2024 beginnen.

Den Trailer zu Troll seht ihr hier:

Troll - Trailer OmeU

Darum geht es in Troll

Während Sprengarbeiten widerfährt Arbeitern in den norwegischen Bergen ein schreckliches Unglück mit zahlreichen Toten. Videoaufnahmen zeigen ein riesiges Wesen sowie gigantische Fußabdrücke. Daraufhin beauftragt die Regierung die Paläontologin Nora Tidemann, die das Wesen zusammen mit ihrem Vater – einem Spezialisten für nordische Mythologie – als Troll identifizieren kann.

Fortan wird versucht, das Monster mit menschlichen Waffen zu bekämpfen, was nicht funktionieren will. Während sich der Troll auf den Weg zum königlichen Schloss in Oslo begibt, versucht eine Gruppe mutiger Menschen mithilfe alter Überlieferungen einen Weg zu finden, die Bestie zu besiegen, ehe sie ganz Norwegen vernichtet.

Fans von Monsterfilmen á la Godzilla und King Kong dürfte dieser Netflix-Hit sehr gefallen und denen empfehlen wir dingend, dieses Meisterwerk anzuschauen, das locker mit US-amerikanischen Blockbustern mithalten kann.

