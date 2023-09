Beliebteste Marvel-Serie kommt früher: 2. Staffel in wenigen Wochen auf Disney+

Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis eine der besten Marvel-Serien auf Disney+ in die zweite Staffel startet. Tatsächlich geht sie sogar früher in den Release als angekündigt.

Disney+ Facts

Loki: Staffel 2 erscheint einen Tag früher, also markiert es euch im Kalender

Es mag sein, dass es gar nicht mehr so viele wirklich gute Marvel-Serien (oder -Filme) gibt, doch Loki gehört ohne Frage zu den Spitzenplätzen. Die verrückte Zeitreise-Serie hat den Gott den Schabernacks nicht nur mit anderen Varianten von ihm selbst konfrontiert, sondern baute auch das Fundament von Marvels neuem Superschurken Kang.

Bald geht es los – seht hier den Trailer zu Loki, Staffel 2:

Loki Staffel 2 Erster Trailer Englisch

Kurz gesagt: Die erste Staffel von Loki gibt euch alle Hintergrundinformationen zum eigentlich geplanten Verlauf der Marvel-Filme. Immerhin ist bereits bekannt, dass Kang der nächste Thanos-ähnliche Schurke und das Multiversum eine wichtige Komponente der kommenden Filme werden soll. Ganz abgesehen davon ist Loki einfach grandios, falls ihr Fans und Kritikern glauben schenkt.

Die zweite Staffel von Loki muss in ziemlich große Fußstapfen treten. Besonders, da der Marvel-Hype in letzter Zeit abgenommen hat. Wie gut sich die neue Season machen wird, werden wir in nur wenigen Wochen sehen: Die neue Loki-Staffel erscheint nämlich schon am 5. Oktober 2023, und damit einen Tag früher als ursprünglich geplant. Die nette Nachricht wurde auf Twitter via Miss Minute verkündet:

Wie bereits die erste Staffel von Loki könnt ihr auch die neue Season einzig auf Disney+ streamen.

Neben Loki erscheint dieses Jahr noch ein vielversprechender Marvel-Film in den Kinos, nämlich The Marvels. Mit dabei sind Brie Larson und Iman Valleni, welche die junge Ms. Marvel in der gleichnamigen Serie spielt. The Marvels erscheint am 10. November 2023 in den deutschen Kinos. Der erste Trailer kam bei den Fans jedoch überhaupt nicht gut an.