Spart euch das Ticket: Disney+ zeigt in wenigen Tagen aktuellen Kinohit

Seit Ende Juli läuft in den deutschen Kinos der aktuellste Film der Pixar Animation Studios. Wer „Elemental“ sehen will, der muss nun aber schon bald nicht mehr ins örtliche Lichtspielhaus. Bereits in wenigen Tagen veröffentlicht nämlich Disney+ den neuesten Pixar-Hit, ihr könnt euch also das Kinoticket sparen.

Pixar-Filme sind etwas ganz Besonderes und sowohl für Groß als Klein immer ein echtes Highlight. Im Sommer ging mit „Elemental“ der neueste Film des erfolgreichen Animationsstudios an den Start. Noch jetzt läuft der hier und da im Kino.

Disney+ zeigt überraschend jüngsten Pixar-Film im September

Aber da müsst ihr nicht mehr hingehen, denn bereits am 13. September 2023 startet „Elemental“ bei Disney+. Diese Ankündigung kam etwas überraschend und fehlte bisher auf den üblichen Veröffentlichungslisten für den September. Stattdessen verrät Disney+ den Streaming-Start im Rahmen einer neuen Promo.

Der Trailer erlaubt einen ersten Eindruck:

Elemental – Trailer Deutsch

Ab sofort kann man nämlich noch bis zum 20. September Disney+ für nur 1,99 Euro pro Monat für die nächsten drei Monate abonnieren. Auf der Promotion-Seite zum Angebot findet sich dann im Kleingedruckten der Hinweis, dass „Elemental“ am 13. September erscheinen wird (bei Disney+ ansehen).

Übrigens: Wer den Deal annimmt, der akzeptiert bei einer Nichtkündigung dann die automatische Verlängerung des Abos zum neuen, nun höheren Monatspreis von 11,99 Euro ab dem vierten Monat. Allerdings könnt ihr alternativ auch jetzt immer noch ein Jahresabo zum alten Preis von 89,90 Euro abschließen. Wer also eher langfristig plant und sparen möchte, der sollte sich eher fürs Jahres-Abo entscheiden. Ab November kostet dieses dann knapp 120 Euro.

Zuschauer finden den Film wunderbar

Zurück zum Pixar-Film, worum geht es denn dieses Mal? Zwei Elemente treffen aufeinander und verlieben sich. Feuer und Wasser im Liebesrausch. Kann dies gut gehen? Die Antwort darauf gibt es in „Elemental“.

Für einen Pixar-Film erhält „Elemental“ durchschnittlich gute Kritiken. Eine IMDb-Bewertung von 7,0 verspricht in jedem Fall gute Unterhaltung. Ähnlich toll das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes mit 74 Prozent.

Wer spricht da eigentlich? Die Auflösung:

„Aber bitte nicht weinen jetzt!" – Emilia Schüle und Jannis Niewöhner im „Elemental"-Interview

auf YouTube

Die eigentlichen Zuschauer sind sogar noch positiver gestimmt. Ganze 93 Prozent von denen recken den Damen noch oben und sprechen sich für den Film aus. Kurzum: Lohnt sich, könnt ihr anschauen.

Für das Filmstudio war „Elemental“ allerdings nur ein knapper Erfolg, denn bei 200 Millionen US-Dollar Produktionskosten spielte der Film am Ende bis jetzt knapp 500 Millionen US-Dollar ein. Rechnet man zu den Produktionskosten noch Werbung und Marketing hinzu, dann bleibt letztlich wohl nur ein kleines Plus stehen. Doch mit derart wirtschaftlichen Überlegungen müssen sich die Zuschauer glücklicherweise nicht herumschlagen.