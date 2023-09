Fluch der Karibik 6: „Wir haben nicht geglaubt, dass Disney das kauft“

Es wird wieder in See gestochen. Das Drehbuch zu Pirates of the Caribbean 6 ist geschrieben und wird bald in die Produktion gehen. Allerdings ist Drehbuchautor Craig Mazin sehr überrascht darüber, dass es überhaupt dazu gekommen ist.

Verrückte Ideen, die Disney gefallen

Bereits vor dem großen Erfolg des Barbie-Films stand ein Ableger von Fluch der Karibik mit Barbie-Schauspielerin Margot Robbie im Raum, der Piratinnen in den Fokus stellen soll. Dieser könnte jetzt wieder an Priorität gewonnen haben, soll zunächst aber Platz für eine Fortsetzung der Originalreihe machen.

Drehbuchautor Craig Mazin hat mit seinem Kollegen Ted Elliott die Arbeit am Drehbuch zu Fluch der Karibik 6 beendet und zeigt sich verwundert, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Er hat nach der Anfertigung des ersten Pitchs gedacht, dass Disney seine verrückten Ideen niemals absegnen wird. Zu seiner großen Überraschung ist dies aber doch der Fall gewesen und so dürft ihr euch allem Anschein nach mal wieder auf ein vollkommen durchgedrehtes Piraten-Abenteuer freuen. (Quelle: latimes.com)

Wird Captain Jack Sparrow zurückkehren?

Die große und bislang noch ungeklärte Frage, die derzeit noch im Raum steht, ist, ob Johnny Depp seine prägende Rolle als Captain Jack Sparrow auch im sechsten Teil verkörpern wird. Generell steht zur Debatte, ob ein Jack Sparrow überhaupt Sinn für den sechsten Teil der Saga macht. Es soll sich nämlich dabei um ein sogenanntes „Soft Reboot“ handeln, sprich, eine Handlung mit neuen Charakteren im selben Universum. Gastauftritte sind dabei allerdings nicht ausgeschlossen, somit könnten zumindest hintergründig altbekannte Charaktere auftauchen und somit auch Johnny Depp.

Disney-Produzent Sean Bailey möchte sich zu einer potentiellen Rückkehr bislang noch nicht äußern. Dies macht er während eines Interviews zu den geplanten Realverfilmungen gegenüber der New York Times deutlich. (Quelle: nytimes.com via filmstarts.de) Ein kompletter Ausschluss ist das zwar noch nicht, allerdings ist es verständlich, dass Disney nach all den Skandalen rund um Schauspieler Johnny Depp genau überlegt, ob mit ihm weitergearbeitet werden möchte.

Es bleibt abzuwarten, ob wir Captain Jack Sparrow im neuen Teil der Piraten-Saga zu sehen bekommen und inwieweit er eine Rolle für die Handlung spielt. Wann der Film in die Kinos kommt steht noch in den Sternen, besonders da in Hollywood nach wie vor gestreikt wird. Dass der Film kommen wird ist aber zumindest schon gewiss.

