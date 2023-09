Netflix hat so etwas nicht: Science-Fiction-Fans müssen sich diesen Tag merken

Netflix hat einige gute Serien und Filme, aber auch viel Durchschnittliches. Richtig gute Science-Fiction-Serien fehlen meist komplett. Anders die Konkurrenz, insbesondere der „Underdog“ Apple TV+ brilliert und zeigt bereits im November die vierte Staffel einer der besten Serien überhaupt. Diesen einen Tag sollten sich Fans deshalb im Kalender markieren.

Apple Facts

Netflix kostet viel und haut nur gelegentlich hochqualitative Ware heraus. Bei Apple TV+ fehlt es an der Quantität, doch bei der Qualität zeigt sich der kleinere Streaming-Dienst mit ganz vorn. Besonders im Bereich der Science-Fiction entpuppt sich der iPhone-Hersteller als wahres Kleinod eines ganzen Genres – Foundation, Severance oder auch Silo zählen mit zu den besten Science-Fiction-Serien.

Netflix kann einpacken, denn Apple TV+ zeigt bald neue Staffel eines Science-Fiction-Hits

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang eine der ersten und bis heute auch besten Serien von Apple TV+. Schon im Release-Jahr 2019 begeisterte nämlich „For All Mankind“. In einer alternativen Version der Geschichte erreichen nicht die Amerikaner zuerst den Mond, sondern es ist die Sowjetunion, die einen Kosmonauten erfolgreich auf den Trabanten der Erde absetzt. Von da ab unterscheiden sich die geschichtlichen und technologischen Ereignisse, eine Weggabelung und ein faszinierendes Gedankenspiel (bei Apple TV+ ansehen, kostenloses Probe-Abo verfügbar).

Der neue Trailer zu Staffel 4 entpuppt sich als Werbevideo für ein fiktives Weltraumunternehmen:

For All Mankind – Helios-Trailer (Staffel 4)

Doch auch Familie, Liebe und Drama kommt in „For All Mankind“ nicht zu kurz. Immerhin ist dies noch immer eine Science-Fiction-Serie, keine Dokumentation. In jeder Staffel springt die Geschichte ein gutes Jahrzehnt nach vorn. Zuletzt eroberte die Menschheit in den Neunzigerjahren den Mars, in der kommenden Staffel 4 spitzen sich die Konflikte in dieser sich ausbreitenden Marskolonie zu.

Doch ab wann bekommen wir dies auf Apple TV+ zu sehen? Apple verrät jetzt in einem besonderen Teaser-Trailer das Startdatum. Am Freitag, den 10. November 2023, geht es los. Neue Folgen gibt es fortan wöchentlich. Auch die 4. Staffel umfasst erneut 10 Episoden. Das Finale soll dann am 12. Januar 2024 gezeigt werden.

Perfektes Meinungsbild

Der „Rolling Stone“ bezeichnete vor zwei Jahren „For All Mankind“ als die beste Streaming-Serie des Jahres 2021, aber auch die üblichen Bewertungsportale stimmen in dieses Lied mit ein. Eine IMDb-Bewertung von 8,1 ist nicht mehr oder weniger hervorragend. Die versammelte Kritikermannschaft bei Rotten Tomatoes vergibt 90 Prozent, die Zuschauer sind zu 82 Prozent von der Serie überzeugt.

Unterm Strich: Verdammt gute Science-Fiction, die jetzt endlich fortgesetzt wird. Merkt euch also besser schon mal den 10. November 2023.