Apple hat mich überzeugt: Warum ich mir das iPhone 15 Pro kaufe

Das iPhone 15 ist da: Nach Monaten der wildesten Gerüchte und Spekulationen hat Apple die neue Generation des Kult-Handys enthüllt. Mit einer ganzen Gewehrsalve an Neuerungen will der Konzern zum Kauf verführen – und hat es bei mir geschafft. Ich wechsele vom iPhone 12 aufs iPhone 15 Pro. Mit einem Trick schlage ich Apple aber ein Schnippchen.

Ein Kommentar von Kaan Gürayer.

Nach durchschnittlich 40 Monaten, so eine Studie des Kreditversicherers Euler Hermes, wechseln Europäer ihr Handy – ein Viertel länger als noch 2016. Beim Blick auf die Mobilfunkwelt ergibt die längere Nutzungszeit Sinn. Denn große Technik-Sprünge sind im Jahresvergleich selten geworden.

Wechsel vom iPhone 12 aufs iPhone 15 Pro: Ein mächtiges Upgrade

Ein iPhone 14 unterscheidet sich nur minimal von einem iPhone 13, warum also jedes Jahr Geld ausgeben und ein neues Handy kaufen? Cleverer und kostensparender ist der Wechsel nach mehreren Generationen. Bei mir steht der Wechsel vom iPhone 12 aufs iPhone 15 Pro an.

Für das Geld bekomme ich nicht nur die Neuerungen, die das iPhone 15 Pro mitbringt, sondern auch die Features der zwei Pro-Generationen davor. Das ergibt ein mächtiges Upgrade:

Dritte Telefotokamera (12 MP)

Neue Hauptkamera (48 MP)

ProMotion mit 120 Hz

Always-On-Display

Dynamic Island

USB C mit Datentransfer von 10 GB pro Sekunde

Abgerundeter Titanrahmen

A17-Pro-Prozessor

Satelliten-Notrufe

Bluetooth 3.1

UWB 2

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Zwar hat Apple den Preis für das iPhone 15 Pro nicht angehoben, was man dem US-Konzern in Zeiten der XXL-Inflation hoch anrechnen muss. Trotzdem sind 1.099 Euro alles andere als günstig und immer noch teurer als die Konkurrenz von Samsung oder auch Google.

Für mich als Apple-Nutzer führt aber kein Weg am iPhone vorbei. Ich bin so tief im Ökosystem mit iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch etc. verstrickt, dass ich ohne Weiteres gar nicht wechseln kann.

Das iPhone 15 im Video:

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

Danke Apple, ich wechsele erst nächstes Jahr

Mein Geld in den Rachen von Apple werfen, möchte ich aber auch nicht. Deshalb steht meine Entscheidung fest: Ja, ich werde mir ein iPhone 15 Pro kaufen – aber erst nächstes Jahr. Wenn der Nachfolger vorgestellt wurde, werde ich zuschlagen. Nach 12 Monaten Preisverfall wird das iPhone 15 Pro dann auf einem Niveau angelangt sein, das ich vor mir selbst und meiner Geldbörse rechtfertigen kann.