iPhone 15: So lange müsst ihr jetzt schon auf das Apple-Handy warten

Alle vier Modelle des neuen iPhones 15 können seit wenigen Tagen direkt bei Apple vorbestellt werden, für den eigentlichen Verkaufsstart sind die meisten Varianten aber schon nicht mehr verfügbar. Besonders auf eine Version müssen Kundinnen und Kunden besonders lange warten – aus gutem Grund.

Bestellt werden kann das iPhone 15 seit letztem Freitag. Offiziell erhältlich ist es dann ab Freitag, den 22. September 2023. Wer allerdings erst jetzt bestellt, der muss sich meist auf längere Wartezeiten einstellen.

Aktuelle Lieferzeiten des iPhone 15

Nach aktuellem Stand der Dinge gestalten sich die Lieferzeiten wie folgt:

iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Besonders beliebt ist die preiswertere Variante mit 128 GB. Für die meisten Farbversionen müssen Kunden gegenwärtig mit einer Lieferung zwischen dem 5. und 12. Oktober rechnen. Etwas besser verfügbar sind hier und da die Modelle mit mehr Speicher. Da könnte es mit einer Belieferung für den 22. September noch klappen. Bei der größeren Plus-Variante zeigt sich ein ähnliches Bild.

iPhone 15 Pro: Für die Pro-Variante bedarf es schon etwas mehr Geduld. Die meisten Modelle werden erst zwischen den 12. und 19. Oktober geliefert, hier und da auch erst zwischen den 19. und 26. Oktober. Nur noch vereinzelt erhält man im Moment noch eine Version zum 22. September.

iPhone 15 Pro Max: Noch länger dauert es beim größten und teuersten iPhone. Die meisten Modelle des iPhone 15 Pro Max schlagen bei unmittelbarer Bestellung erst zwischen den 10. und 17. November auf. Ganze zwei Monate Lieferzeit sind schon eine mächtige Ansage.

Besonders das größte Modell des iPhone 15 will gefühlt jeder haben:

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

iPhone 15 Pro Max: Warum müssen Kunden jetzt bis November warten?

Unsere Erfahrungen decken sich mit den neuesten Aussagen des anerkannten Apple-Insiders Ming-Chi Kuo. Auch der spricht von einer „robusten“, also starken Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro Max. Diese soll das Interesse am iPhone 14 Pro Max im gleichen Zeitraum des letzten Jahres bereits übertroffen haben (Quelle: MacRumors).

Im gleichen Zug soll die Nachfrage nach dem „normalen“ Modell des iPhone 15 Pro schwächer ausfallen. Demnach entscheiden sich 2023 wohl mehr Kundinnen und Kunden für das Max.

Doch nicht nur die hohe Nachfrage an sich sorgt jetzt für derartig lange Lieferzeiten. Wie Ming-Chi Kuo nochmals anmerkt, ging das iPhone 15 Pro Max erst später in die Massenproduktion als die anderen Versionen des iPhone 15. Entsprechend zu erklären sind die extremen Lieferverzögerungen.

Besserung ist zunächst leider nicht in Sicht, denn Kuo schreibt, dass die Produktion des Pro Max weiterhin mit Problemen konfrontiert ist, die auch „ausgeprägter“ seien als bei den anderen Modellen.

Bei den beiden Standardmodellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus befindet sich die Nachfrage in etwa auf dem Niveau der Vorjahresmodelle, so der Experte. Entsprechend gut verfügbar sind sie noch.

