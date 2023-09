„Geh mir aus dem Sonnenlicht!“: MontanaBlack sauer über Frauen in FIFA

In EA Sports FC 2024 – dem Nachfolger der FIFA-Reihe – kann man neben männlichen Spielern nun auch weibliche aus Packs ziehen und zusammen in einem Team spielen lassen. Das stößt nicht ausschließlich auf Zuspruch. MontanaBlack zeigt sich darüber sehr verärgert.

„Erstliga-Männer hauen Erstliga-Frauen easy weg“: Monte über die neuen FIFA-Packs

Dass sich MontanaBlack über Geld keine Gedanken mehr machen muss, dürfte kein Geheimnis sein. In seinen Steams zieht er unter anderem gern Packs zu verschiedenen Spielen, die er tonnenweise für echtes Geld erwirbt. Darunter immer wiederkehrend auch FIFA.

Allerdings stieß dem Streamer jüngst etwas sehr sauer auf – Die Ziehung der walisischen Fußballspielerin Jessica Fishlock. Als diese in einem Pack auftaucht, sagt Monte genervt: „Boah, Fishlock, geh mir aus dem Sonnenlicht!“ und verfasst daraufhin ein Statement, das deutlich macht, was er über Frauen in den Packs hält.

An sich sei es ihm egal, aber es würde seine Chancen verringern, gute Spieler zu bekommen. Laut seiner Aussage sei es ein Gesetz der Natur, dass männliche Erstliga-Mannschaften „easy peasy“ weibliche Erstliga-Mannschaften besiegen können und es an dieser Aussage auch nichts zu kritisieren gäbe.

Sein Statement dazu seht ihr hier:

„Wir reden über ein verfi**tes Fußballspiel!“: Monte meint, seine Aussagen seien Fakten

Besonders belustigt zeigt sich der Streamer, als er unter den türkischen Mannschaften keine einzige Frau findet, da dort Frauenfußball nicht erlaubt ist. Auch als er seinen Chat fragt, was dieser von den Frauen-Karten halte, machen sich Kommentare wie „Müll!“ oder „Schmutz!“ breit. Seine Zuschauer sind sich auch bereits darüber im Klaren, dass die Medien sein Verhalten als sexistisch darstellen werden, doch laut eigener Aussage seien das, was er sagt, Fakten und was die Medien sagen Unwahrheiten.

„Wir reden über ein verfi**tes Fußballspiel“, nutzt MontanaBlack als Entschuldigung für die weiblichen Spieler-Karten. Er scheint offenbar nicht bemerkt zu haben, dass einige davon den männlichen Spieler-Karten überlegen oder zumindest gleichgestellt sind, denn das kann ja laut seinen Ansichten überhaupt nicht sein. Frauen-Karten würden ihm ja ausschließlich die Chance verschlechtern, gute männliche Spieler zu ziehen.

