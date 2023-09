EA Sports FC 24: Alle Trophäen & Erfolge

Neuer Name, aber natürlich muss auch in EA Sports FC 24 das Runde ins Eckige. Ihr könnt auch in diesem Jahr nicht nur Pokale gewinnen, sondern auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Achievements mit ihren Freischaltbedingungen.

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Wichtiger Hinweis: Alle Trophäen und Erfolge beziehen sich auf die PS5- und Xbox Series X|S-Version. Fast alle Achievements sind jedoch selbsterklärend und benötigen keine weitere Hilfestellung. Die Beschreibung verrät euch alles, was ihr zur jeweiligen Trophäe wissen müsst.

Insgesamt könnt ihr in EA Sports FC 24 41 Trophäen (1x Platin, 4x Gold, 10x Silber, 26x Bronze) und 40 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Wie üblich, müsst ihr alle Modi wie den Karrieremodus, Pro Clubs, FIFA Ultimate Team und Volta Football spielen, um die 100% zu erreichen. Der folgenden Übersicht könnt ihr alle Achievements mit ihren Freischaltbedingungen entnehmen:

