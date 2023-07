Der Karrieremodus in einer Fußballsimulation ist immer noch ein beliebter Zeitvertreibt. Der Name der berühmten Fußball-Reihe ist zwar dieses Jahr zum ersten Mal anders, aber der Karrieremodus in EA Sports FC 24 besteht weiterhin. Im Folgenden verraten wir euch, welche Neuerungen auf euch warten.

Ihr könnt euren Trainerstab erweitern

Wenn ihr als Trainer in einer der zahlreichen Ligen fungiert, könnt ihr weitere Co-Trainer verpflichten, um eure Spieler zu verbessern. Ihr könnt weitere Coaches kreieren, um eure Akteure auf dem Platz weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wie und ob das Feature wirklich hilfreich ist, bleibt natürlich abzuwarten.

„Tactical Vision“ kommt ins Spiel

Das neue Feature „Tactical Vision“ soll euch ermöglichen, dass ihr bekannte und populäre Spielphilosophien auswählen und sie einsetzen könnt. Sei es das beliebte Gegenpressing nach Ballverlust oder die Tiki-Tika-Spielweise von Pep Guardiola, diese und mehr könnt ihr einfach anwählen und auf dem virtuellen Rasen einsetzen. Insgesamt soll es 7 voreingestellte Taktiken zur Auswahl geben.

Wenn ihr euer Team wie Pep Guardiola einstellen wollt, könnt ihr das in EA Sports FC 24 machen. (Bildquelle: EA Sports)

„Tactical View“ lässt euch das Spiel als Trainer sehen

In EA Sports FC 24 könnt ihr das gesamte Spiel eurer Mannschaft von der Seitenlinie aus sehen und euch in den originalgetreuen Stadien wie ein echter Trainer fühlen. Hierfür könnt ihr aus unterschiedlichen Kameraperspektiven wählen. Eine davon lässt euch das Spiel von der Trainerbank aus anschauen.

Auswechslungen und Taktikanpassen sollten von euch natürlich auch vorgenommen werden können, wenn ihr „Tactical View“ benutzt. Allerdings ist noch nicht klar, ob ihr auch selbst ins Spielgeschehen einsteigen und wie in gewohnter Form am Controller agieren könnt.

Durch „Match Preparation“ besser vorbereitet sein

Auf einem hohen sportlichen Niveau ist es unabdingbar die Stärken und die Schwächen seines nächsten Gegners zu kennen. Durch das neue Feature „Match Preparation“ sollt ihr genau diese Infos erhalten, um euch besser auf das nächste Spiel vorbereiten zu können.

Hierfür gibt es das spezielles „Matchday-Training“. Damit sollt ihr bestimmen können, ob ihr euch gegen die Stärken des Gegners vorbereiten oder die Schwächen ausnutzen wollt. Zudem könnt ihr euren Spielern durch das „Matchday-Training“ temporäre „Playstyles“ verleihen.

In der Spielerkarriere könnt ihr einen Agenten anheuern

EA Sports hat letztes Mal bereits an der Spielerkarriere etwas verändert und das machen sie auch dieses Jahr. In eurer Spielerkarriere könnt ihr auf eurem Weg zum Superstar einen eigenen Agenten engagieren. EA Sport sagt dazu, dass der Agent einem bei jedem Karriereschritt zur Seite steht und helfen soll, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Wie genau das alles ablaufen soll, ist derzeit jedoch noch ungewiss.