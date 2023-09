EA Sports FC 24: Talente im Karrieremodus

Die Talentsichter sind auch im Karriemodus von EA Sports FC 24 für eure Mannschaft unterwegs. Sie möchten junge und hungrige Talente für euren Club finden. Im Folgenden listen wir euch die besten Talente für jede Positionsgruppe auf.

Die besten U21-Spieler in EA FC 24

Einige der Talente gehören trotz ihres jungen Alters zu den besten Spielern in EA Sports FC. Nichtsdestotrotz besitzen sie weiterhin großes Wachstumspotential. Vor allem im Karrieremodus können euch die jungen Talente weiterhelfen.

Ihr solltet in eurer Managerkarriere vor allem vom Trainingsmodus Gebrauch machen. Hier könnt ihr die jungen Kicker besonders gut fördern und ihr volles Wachstumspotenzial ausschöpfen. Beachtet aber, dass nicht immer alle Talente ihr volles Potential entfalten können.

Das sind die besten Talente in EA Sports FC 24:

Jamal Musiala (ZOM, FC Bayern München) - 86

Jude Bellingham (ZM, Real Madrid) - 86

Pedri (ZM, FC Barcelona) - 86

Florian Wirtz (ZOM, Bayer 04 Leverkusen) - 85

Gavi (ZM, FC Barcelona) - 83

Joško Gvardiol (IV, Manchester City) - 82

Nuno Mendes (LV, Paris Saint-Germain) - 82

Eduardo Camavinga (ZDM, Real Madrid) - 82

Alejandro Balde (LV, FC Barcelona) - 81

Karim Adeyemi (LM, Borussia Dortmund) - 80

Moisés Caicedo (ZDM, FC Chelsea) - 80

Arnau Martinez (RV, FC Girona) - 80

Jean Evrard Kouassi (ST, Zhejiang Professional FC) - 80

Ryan Gravenberch (ZM, FC Liverpool) - 79

Die Top-Talente für jede Positionsgruppe

Wichtiger Hinweis: Da der offizielle Release von EA Sports FC 24 erst am 29. September 2023 ist, können wir euch leider noch nicht die besten Talente für jede Positionsgruppe liefern. Sobald die Fußballsimulation auf dem Markt ist, fügen wir nach und nach die Top-Talente für jede Positionsgruppe auf.

Sobald die besten und günstigsten Talente in EA Sports FC 24 feststehen, listen wir sie euch auf. Eins aber vorweg: Da Talente jung sein müssen, zeigen wir euch nur Spieler bis zu einem Alter von einschließlich 23 Jahren. Ihr werdet also Spieler wie Kylian Mbappé oder Gianluigi Donnarumma nicht in der Auflistung finden, trotz ihres jungen Alters. Sobald die Spieler feststehen, listen wir euch die Spieler mit ihrem Alter, ihrer Position, ihren Verein und ihres Marktwertes auf.