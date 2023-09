EA Sports FC 24: Vereinsnamen ändern und Mannschaft umbenennen

Wenn ihr mit eurem Vereinsnamen im „Ultimate Team“-Modus von EA Sports FC 24 nicht mehr zufrieden seid, könnt ihr euren Club zum Glück umbenennen. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr den Vereinsnamen ändert.

EA Sports FC 24 Facts

Im Karrieremodus könnt ihr ebenfalls einen Verein erstellen, aber in Ultimate Team behaltet ihr denselben Namen wie in der vergangenen Spielzeit. Früher konntet ihr euren Namen nur drei Mal verändern. In EA Sports FC 24 heißt es, dass ihr euren Namen so oft wie ihr möchtet ändern könnt.

Vereinsnamen in Ultimate Team umbenennen

Es gibt nicht in jedem Jahr der Fußballsimulation eine bahnbrechende Erneuerung, aber eins steht immer fest: das Menü ändert sich! Auch in EA Sports FC 24 ist es nicht anders und für einige Spieler kann dies mitunter zu Verwirrungen führen. Wo ihr in EA FC 24 den Namen eurer UT-Mannschaft ändert, ist in diesem Jahr nämlich ziemlich versteckt.

Egal, ob ihr einen Neuanfang wagen wollt oder in einer Identitätskrise steckt, so verändert ihr den Namen eures UT-Vereins:

Drück im Modus Ultimate Team L2/LT und wählt „Hauptmenü“ aus. Drückt nun R1/RB und wechselt zum Reiter „Einstellungen“, ruft sie auf. Wenn ihr euch nun in den Einstellungen von Ultimate Team befindet, müsst ihr mit R1/RB auf den Reiter „Verein umbenennen“ wechseln. Drückt nun X/A, um euren Vereinsnamen zu ändern. Daraufhin könnt ihr den Namen und die Abkürzung eures Vereins ändern.

Die folgenden Bilder zeigen euch den oben beschriebenen Ablauf. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Vereinsnamen in der Mannschaftsauswahl ändern

Nachdem ihr euren Verein umbenannt habt, solltet ihr auch den Namen in der Mannschaftsauswahl ändern. Wenn ihr mehrere Teams habt, könnte es ansonsten zu einer Verwechslung kommen.

Wichtiger Hinweis: Den Namen in der Mannschaftsauswahl zu ändern, ändert nicht euren Vereinsnamen (Anzeigenamen)!

Um den Namen in der Mannschaftsauswahl zu verändern, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Öffnet in Ultimate Team eure Mannschaft und drückt L3/LS. Geht daraufhin zur Option „Mannschaftsauswahl“ und wählt sie aus. Wählt nun eure Mannschaft aus und drückt Viereck/X, damit ihr sie umbenennen könnt.

Die folgenden Bilder zeigen euch den beschriebenen Ablauf. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern: