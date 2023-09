EA Sports FC 24: Alle Icons in Ultimate Team

Auch in EA Sports FC 24 könnt ihr weiterhin mit Icons in Ultimate Team spielen. Dieses Jahr reihen sich auch mehrere Spielerinnen mit ein. Im Folgenden listen wir euch alle neuen Ikonen auf und zeigen euch zusätzlich alle weiteren Icons der Fußballsimulation.

Fast alle neue Ikonen in EA FC 24 sind weiblich

Zwar besitzt die Fußballsimulation mit EA Sports FC 24 einen neuen Namen, aber auch dieses Mal könnt ihr mit unterschiedlichen Icons euer Ultimate Team stärken und verbessern. Dieses Jahr könnt ihr zum ersten Mal auch weibliche Spielerinnen in euer Team aufnehmen. Viele von ihnen gehören übrigens in UT zu den besten Spielern, da sie mit unter die höchsten Ratings besitzen.

Anders als in den vorherigen Jahren scheint es nun jedoch so, dass es dieses Jahr nicht mehr drei unterschieldiche Icon-Versionen gibt. Es könnte jedoch sein, dass im Laufe des Jahres neue Spezialversionen der Icons veröffentlicht werden, denn in FIFA 23 hat EA Sports zahlreiche solcher Ikonen-Karten ins Spiel gebracht.

Es haben sich also nicht nur manche Ligen, Lizenzen und Stadien verändert, sondern auch, dass ihr in Ultimate Team jetzt ebenfalls mit Spielerinnen zocken könnt. Das ist übrigens bei den UT-Heroes nicht anders, sie enthalten dieses Jahr auch Spielerinnen.

Liste aller neuen Icons in EA Sports FC 24

Insgesamt gibt es in EA Sports FC 24 acht neue Icons, sie bestehen aus 5 Spielerinnen und 3 Spielern. Der Übersicht halber listen wir euch alle neuen Ikonen mit ihren Wertungen auf:

Mia Hamm (ST) – 93

Sir Bobby Charlton (ZOM) – 92

Birgit Prinz (ST) – 92

Zico (ZOM) – 91

Homare Sawa (ZM) – 91

Camille Abily (ZM) – 90

Kelly Smith (ST) – 89

Franck Ribéry (LM) – 88

Alle Ikonen in EA Sports FC 24

Die Icons aus den Vorgängern kehren jedoch auch in EA Sports FC 24 auf den virtuellen Rasen zurück. Der Vollständigkeit halber zeigen euch die folgenden beiden Bilder alle Ikonen in EA Sports FC 24 Ultimate Team:

Die Icons bleiben also auch in diesem Jahr weiterhin Karten für die Legenden vergangener Tage der Fußballhistorie. Sie besitzen nicht nur sehr gute Ratings, sondern haben auch den Vorteil, dass sie starke Chemie-Verbindungen in eure UT-Mannschaft bringen.