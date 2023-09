EA Sports FC 24: Beste Aufstellungen, Taktiken und Anweisungen

Nicht nur im realen Fußball ändern sich die Formationen und Taktikvorgaben der Mannschaften, sondern auch in EA Sports FC 24. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Aufstellungen, Taktiken und Spieleranweisungen für euren Verein.

EA Sports FC 24 Facts

Die besten Aufstellungen in EA FC 24

Wenn ihr in den Division Rivals und in den Squad Battles die besten Belohnungen holen wollt, sollte eure UT-Mannschaft natürlich stark aufgestellt sein. Viele Trainer stellen sich auch in diesem Jahr die Frage, welche Aufstellung die beste ist.

Hierbei gibt es jedoch keine korrekte Antwort, die 100 % zu jedem Manager passt. Eure Formation und Taktik sollte sich immer an euren Spielern und eurem Spielstil orientieren. Probiert mehrere Aufstellungen aus, um eure ideale Taktik zu finden.

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Aufstellungen bereiten euch bestens auf den Start von EA Sports FC 24 vor. Denkt aber daran, dass die Saison noch extrem jung ist und die Meta sich höchstwahrscheinlich nochmal ändern wird. Wir werden den Artikel dementsprechend aktualisieren, wenn es dazu kommt.

Formation 4 – 2 – 2 – 2

Die individuelle Taktik sollte so aussehen:

Defensivstil: Ausgeglichen

Breite: 55

Tiefe: 43

Aufbauspiel: Ausgeglichen

Chancenerarbeitung: Läufe in die Spitze

Breite: 55

Spieler im Strafraum: 6 von 10

Ecken: 1 von 5

Freistöße: 2 von 5

Die Anweisungen sollten so aussehen:

Einer der beiden STs erhält „Abwehr überlaufen“. Beim anderen ST bleibt alles auf „Standard“. Die beiden ZOMs bekommen „Defensive verstärken“. Ein Sechser bekommt „Enge Deckung“, „Mitte abdecken“ und „Hinten bleiben bei Angriffen. Der andere Sechser erhält „Passwege zustellen“, „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Mitte abdecken“. Die beiden Außenverteidiger erhalten „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Übergreifend“. Der TW erhält „Flankenfänger“.

Formation 5 – 2 – 2 – 1

Die individuelle Taktik sollte so aussehen:

Defensivstil: Ausgeglichen

Breite: 50

Tiefe: 40

Aufbauspiel: Langer Ball

Chancenerarbeitung: Direkte Pässe

Breite: 30

Spieler im Strafraum: 5 von 10

Ecken: 2 von 5

Freistöße: 2 von 5

Die Anweisungen sollten so aussehen:

Beim ST bleibt alles auf Standard. Beide Flügel bekommen „Defensive verstärken“, „Für Flanken in den Strafraum“ und „Abwehr überlaufen“. Die beiden ZMs erhalten „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Mitte abdecken“. Die beiden Außenverteidiger bekommen „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Übergreifend“. Der TW erhält „Flankenfänger“. Bei den IVs bleibt alles auf „Standard“

Formation 4 – 2 – 3 – 1

Die individuelle Taktik sollte so aussehen:

Defensivstil: Ausgeglichen

Breite: 40

Tiefe: 55

Aufbauspiel: Ausgeglichen

Chancenerarbeitung: Direkte Pässe

Breite: 63

Spieler im Strafraum: 5 von 10

Ecken: 2 von 5

Freistöße: 1 von 5

Die Anweisungen sollten so aussehen:

Der ST bekommt „Zentral orientieren“ und „Abwehr überlaufen“. Alle ZOMs erhalten „Für Flanken in den Strafraum“. Die beiden Sechser erhalten „Passwege zustellen“, „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Mitte abdecken“. Die beiden Außenverteidiger erhalten „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Übergreifend“. Der TW erhält „Flankenfänger“ und „TW-Libero“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.