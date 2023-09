EA Sports FC 24: Alle neuen Jubel mit Liste

Wenn der Ball im Netz landet, muss das natürlich ordentlich gefeiert werden. Nicht nur im realen Fußball, sondern auch in EA Sports FC 24. Darum listen wir euch im Folgenden alle neuen Torjubel mit ihrer Tastenkombination auf.

Alle neuen Torjubel in EA FC 24

In EA Sports FC 24 gibt es insgesamt 13 neue Torjubel. Allerdings könnt ihr manche von ihnen nur mit spezifischen Spielern ausführen. Mit den folgenden Tastenkombinationen setzt ihr sie um (die Pfeile symbolisieren die Bewegung des rechten Sticks). Wenn der Jubel nur mit einem bestimmten Spieler funktioniert, schreiben wir es dazu:

Jubel Tastenkombination (PS/Xbox) Flex L1/LB halten + Viereck/X drücken Think L2/LT halten + Viereck/X 2-mal drücken Faking it L2/LT halten + ⇦⇦ Failed Cartwheel (wenn der Spieler eine niedrige Agilität hat) L2/LT halten + rechten Stick gegen den Uhrzeigersinn drehen Rock On L2/LT halten + R3/RS drücken No Look R1/RB halten + rechten Stick im Uhrzeigersinn drehen Bye L1/LB halten + R3/RS drücken Slide and Scratch L1/LB halten + ⇦⇦ All Ears L1/LB halten + Dreieck/Y drücken Sam Kerr Backflip (nur möglich, wenn der Spieler eine hohe Agilität besitzt) L2/LT halten + rechten Stick im Uhrzeigersinn drehen Salah Signature (nur mit Salah möglich) X/A drücken Siu (nur mit Ronaldo möglich) X/A drücken Finger Lock (nur mit Asensio möglich) Auf die Kamera zulaufen

Bye gehört zu den neuen Torjubel in EA Sports FC 24. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Jubel überspringen und Signature-Jubel

Wenn ihr einmal euer Tor doch nicht bejubeln wollt, was manchmal in den Squad Battles oder in den Division Rivals vorkommt, dann könnt ihr den Torjubel auch skippen. Wenn ihr den Jubel überspringen möchtet, drückt einfach nur R1/RB + L1/LB. Hierdurch brecht ihr den Jubel ab und könnt das Spiel direkt fortführen.

Wenn ihr einen Signature-Torjubel, wie beispielsweise Siu von Cristiano Ronaldo - der übrigens nicht mehr zu den besten Spielern zählt - durchführen möchtet, müsst ihr einfach nur X/A drücken. Um einen zufälligen Jubel zu erhalten, drückt ihr Kreis/B.

Alle entfernten Torjubel in EA FC 24

