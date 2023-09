EA Sports FC 24: Verteidigung verbessern - Tipps für die Abwehr

Durch das neue Dribbling in der Offensive ist das Verteidigen in EA Sports FC 24 erneut schwerer geworden. Im Folgenden geben wir euch Hilfestellungen, um weniger Gegentore zu kassieren.

EA Sports FC 24 Facts

Ändert eure taktische Anweisung

Zuerst einmal das Offensichtliche aus dem Weg räumen. Wenn ihr die besten Aufstellungen verwendet, solltet ihr euren Verteidigern unbedingt individuelle Anweisungen geben. Gebt euren Außenverteidigern die taktischen Anweisungen „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Übergreifend“, damit ihr hinten keine großen Lücken aufweist.

Verändert eure Einstellungen

Geht in die Einstellungen, dann in die Spieleinstellungen und danach auf den Reiter Gameplay. Scrollt anschließend nach unten, bis ihr in der Kategorie Abwehr angelangt seid. Stellt bei der Defensive auf „Taktisches Verteidigen“.

Das dort ebenfalls aufgelistete „Fortgeschrittene Verteidigen“ unterscheidet sich vom taktischen Verteidigen insofern, dass ihr dabei manuell zwischen Remplern mit dem Oberkörper und Ballabnahmen mit den Beinen wählen könnt.

Beim „Taktischen Verteidigen“ werden kontextabhängigen Zweikampfanimation automatisch vollzogen. Ihr solltet das „Fortgeschrittene Verteidigen“ wirklich nur verwenden, wenn ihr zu den fortgeschrittenen FIFA-Könnern gehört.

Stellt in den Einstellungen auf „Taktisches Verteidigen“ um. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Benutzt Sidesteps

Verwendet mit euren Verteidigern die Sidesteps und rast nicht auf den Angreifer zu. Mit L2/LT vollzieht euer Spieler kleine, kurze Sidesteps. Wenn ihr L2 + R2 beziehungsweise LT + RT gleichzeitig haltet, macht euer Spieler größere Sidesteps.

Mit den kleineren Sidesteps seid ihr beweglicher und dem den größeren Sidesteps schneller, verwendet sie jeweils kontextbasierend. Wenn ihr mit den Sidesteps in einen Gegner hineinlauft, nimmt euer Verteidiger dem Gegner automatisch den Ball ab.

Zieht einen zweiten Spieler hinzu

Oftmals hilft es, wenn ihr mit R1/RB einen zweiten Verteidiger ins Pressing hinzuruft. Hierdurch wird der Raum enger und die Möglichkeiten für den Angreifer minimieren sich. Hierfür müsst ihr nicht unbedingt R1/RB halten, ihr könnt die Taste auch immer kurz gedrückt halten, um sie danach wieder loszulassen, nur um sie anschließend wieder anzutippen. Durch das Tappen läuft euer zweiter Verteidiger nicht blindlinks drauf zu, sondern verengt den Raum und setzt den Angreifer unter Druck.

50 Euro PlayStation Store Guthaben (PSN) Statt 50 Euro: Jetzt PSN-Guthaben direkt bei Amazon mit ~15 Prozent Rabatt sichern. Auch andere Werte verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2023 16:23 Uhr

Benutzt keine Grätschen mehr

Verwendet keine Tacklings mehr! Wenn die Grätsche sitzt, hab ihr natürlich den Ball am Fuß und könnt den Gegenangriff einleiten. Leider ist es in EA FC 24 so, dass fast keine Tacklings mit Erfolg gekrönt sind.

Das Schlimme dabei ist, dass euer Spieler nach einem versauten Tackling wesentlich schwerfälliger als früher ist. Hierdurch reißen sich große Lücken in eurer Verteidigung auf. Das Risiko einer vergeigten Grätsche ist größer als der Nutzen eines erfolgreichen Tacklings.

Wechselt auch mal zum entfernten Verteidiger

Jeder von euch weiß, dass ihr mit L1/LB zwischen den Spielern hin und her wechseln könnt. Drückt aber auch ab und zu R3/RS, damit ihr zu einem weiter weg stehenden Verteidiger wechseln könnt.

Manchmal kommt es vor, dass ihr bereits hinten in eurer Abwehr Lücken erkennt, aber mit L1/LB nicht zum richtigen Spieler wechseln könnt. Drückt dann R3/RS, um zu einem Abwehrspieler zu wechseln, der etwas entfernter steht. Nun könnt ihr mit ihm die Lücke manuell schließen.

Wie gut kennst du FIFA? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.