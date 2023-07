Da die Partnerschaft zwischen EA Sports und der FIFA nicht mehr existiert, stellen sich viele die Frage, ob sich dadurch das Crossplay-Feature von EA Sports FC 24 ändert. Im Folgenden beantworten wir euch die Frage und verraten euch alles, was ihr zu Crossplay wissen müsst.

Gibt es Crossplay in EA Sports 24?

Ja! EA Sports FC 24 unterstützt von Beginn an Crossplay. Ihr könnt mit Freunden von anderen Plattformen zusammen oder gegeneinander spielen.

Es ändern sich zwar ein paar Lizenzen und Ligen in EA Sports FC 24, aber nicht das Crossplay-Feature. Wenn ihr die Fußballsimulation erste Mal startet, ist das Crossplay-Feature automatisch aktiviert. Es ist aber natürlich auch möglich, dass ihr es in den Optionen deaktiviert, falls ihr kein Interesse am Feature habt.

Welche Spielmodi & Plattformen deckt Crossplay ab?

Das Crossplay-Feature deckt jeweils die gleiche Generation ab. Dies bedeutet also folgendes:

PS5, Xbox Series X|S und PC sind miteinander kompatibel

PS4 und Xbox One sind miteinander kompatbel

Generationsübergreifend, also beispielsweise PS4 mit PS5, funktioniert das Feature nicht. Ebenfalls wird die Nintendo Switch Version von EA Sports FC 24 kein Crossplay unterstützen.

Die folgenden Spielmodi unterstützen Crossplay:

FUT Squad Battles (neu)

FUT Rivals (neu)

FUT Freundschaftspiele (neu)

Clubs (neu)

Co-Op Saisons (neu)

VOLTA Arcade (neu)

VOLTA Squads (neu)

Online Freundschaftsspiele

Online Saisons

FUT Division Rivals

FUT Champions

FUT Online Draft

FUT Online Freundschaftsspiele

FUT-Spiele gegen einen Freund

Im EA Social Hub könnt ihr eure Spieleinladungen, eure Freunde und eure Crossplay-Freunde weiterhin anschauen und managen:

Im EA Social Hub könnt ihr eure sozialen Kontakte oraganisieren. (Bildquelle: EA Sports)

FUT-Leaderboard

Wie in FIFA 23 könnt ihr in EA Sports FC 24 ein globales Leaderboard betrachten, also auf dem die Spieler aller Plattformen gelistet sind, oder eine lokale Rangliste anschauen, wo nur die Spieler eurer jeweiligen Plattform gelistet sind. Das globale Leaderboard könnt ihr allerdings nur anschauen, wenn ihr das Crossplay-Feature aktiviert habt.