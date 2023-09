EA Sports FC 24: Beste Evolution-Spieler in Ultimate Team

Im „Ultimate Team“-Modus von EA Sports FC 24 gibt es eine Neuerung: Evolution. Im Folgenden erklären wir, was es mit dem Feature auf sich hat und wer die besten Spieler für eine Evolution sind.

EA Sports FC 24 Facts

Evolution kurz erklärt

Bei einer Evolution müsst ihr einen Profi eures UT-Vereins einer Evolution zuweisen. Meistert mit diesem Profi daraufhin unterschiedliche Herausforderungen im Spiel, um sein Level zu erhöhen. Nachdem ihr das geschafft habt, könnt ihr die Boni abholen und die jeweilige Karte weiterentwickeln.

Das Feature ermöglicht euch also, dass ihr eure Karten in UT stärker machen könnt. Dabei kann sich nicht nur die Gesamtbewertung verbessern, sondern auch die folgenden Attribute eines Spielers:

Position

Playstyle (Spielstil)

Skill Moves

Schwacher Fuß

Arbeitsraten

Ihr seid sogar in der Lage, ein und denselben Spieler mehrmals zu verbessern. Es gibt folgende Kategorien innerhalb der Evolutionen:

Willkommen bei den Evolutions: FUT-Karten werden maximal um einen Gesamtpunkt gesteigert.

FUT-Karten werden maximal um einen Gesamtpunkt gesteigert. Abwehrtempo: Bis zu 15 Tempopunkte-Upgrade möglich.

Bis zu 15 Tempopunkte-Upgrade möglich. Founder Evolution: Gesamtpunkte und schwacher Fuß Upgrade.

Gesamtpunkte und schwacher Fuß Upgrade. Unerbittlicher Flügel: Bis zu 6 Gesamtpunkte-Upgrade möglich, mehr Ausdauer und eine weitere zusätzliche Position spielbar (Preis: 50.000 Coins oder 1.000 Points).

Bis zu 6 Gesamtpunkte-Upgrade möglich, mehr Ausdauer und eine weitere zusätzliche Position spielbar (Preis: 50.000 Coins oder 1.000 Points). Nützlicher Nachschub (Teil 1 und Teil 2): Bis zu 20 Gesamtpunkte-Upgrade möglich.

Die Evolutionen können euch also dabei helfen, die richtigen Spieler für eure beste Aufstellung zu formen. Verwendet eure Spieler, die ihr hochleveln wollt, jedoch lieber in den Squad Battles als in den Division Rivals, da ihr gegen den CPU die geforderten Ziele leichter erreichen könnt.

Die besten Spieler für die unterschiedlichen Evolutions

Zum Start von EA FC 24 sind die folgenden Spieler innerhalb der jeweiligen Kategorie besonders gut geeignet:

Willkommen bei den Evolutions: David Raum, Renato Sanches

David Raum, Renato Sanches Abwehrtempo: Samuel Gigot, Joel Matip

Samuel Gigot, Joel Matip Founder Evolution: Darwin Núñez, Timo Werner, Arnaut Danjuma, Dusan Vlahovic

Darwin Núñez, Timo Werner, Arnaut Danjuma, Dusan Vlahovic Unerbittlicher Flügel: Ansu Fati, Raspadori, Jota, Steven Bergwijn, Eberechi Eze

Ansu Fati, Raspadori, Jota, Steven Bergwijn, Eberechi Eze Nützlicher Nachschub: Mainoo, Kobbie Maino, Gori, Bruno, Jordao, Jobe Bellingham

50 Euro PlayStation Store Guthaben (PSN) Statt 50 Euro: Jetzt PSN-Guthaben direkt bei Amazon mit ~15 Prozent Rabatt sichern. Auch andere Werte verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2023 14:17 Uhr

Der Evolutions Rechner hilft jedem Trainer

FUTBIN hat einen Evolutions Rechner veröffentlicht. Klickt einfach auf den beigefügten Link, dadurch gelangt ihr direkt zum Evolutions Rechner. Dort könnt ihr für jede Kategorie die jeweiligen Spieler sehen und ihre Evolutionen nachverfolgen.

Klickt auf der Startseite des Rechners auf eine der Evolutions-Kategorien und daraufhin oben auf „Players“. Danach seht ihr alle Spieler der jeweiligen Kategorie, mit samt ihrer Evolution. Die folgenden Bilder zeigen euch den Ablauf und die Seite, die euch alle Evolutionen einer Kategorie anzeigt. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Durch den Evolution Rechner könnt ihr also leichter entscheiden, welche eurer Karten ihr entwickeln wollt. Hierdurch spart ihr nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Münzen.

Wie gut kennst du FIFA? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.