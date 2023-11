EA Sports FC 24: Fans lassen neues Ultimate-Team-Feature links liegen

Im Ultimate-Team-Modus von EA Sports FC 24 gibt es dieses Jahr einige Änderungen und neue Optionen. Dazu zählt auch das potenzielle nützliche Feature Evolutions, doch aus der Community hagelt es dafür Kritik.

Mit Evolutions könnt ihr im FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 bestimmte Spielerkarten in Ultimate Team weiterentwickeln und somit zumindest in der Theorie eure Lieblingsspieler zu absoluten Top-Stars leveln und nebenbei euer Team mit einer individuellen Note versehen. Obwohl das auf dem Papier recht gut klingt, bekommt die Option aus der Reddit-Community Gegenwind.

In einem Reddit-Post fragt sich der User JamesG_FTW, warum er so wenig andere Gamer online sieht, die ihre Lieblingsspieler mit Evolutions verbessern und stattdessen auf immer die gleichen Meta-Stars setzen. Er selbst hat 7 Evolutions-Spieler von seinem Lieblingsclub, Leicester City, im Kader.

Während JamesG_FTW aus dem neuen Feature offenbar jede Menge Nutzen zieht, fallen die Reaktionen aus der Community allerdings deutlich negativer aus. User kritisieren, dass viele ihrer Lieblingsspieler bestimmte Kriterien nicht erfüllten und somit für die Evolutions nicht verfügbar seien. Außerdem hadern sie mit den teilweisen horrenden Kosten der Weiterentwicklungen und sagen, dass der benötigte Zeitaufwand schlicht nicht aufzubringen sei. Somit bleibt eine der potenziell besten Neuerungen von Ultimate Team von vielen Spielern bislang ungenutzt.

„Man muss 40 Spiele in 25 Tagen mit Vorlagen absolvieren, um einen 150K Mittelfeldspieler zu bekommen. Es ist also echt keine Überraschung. Außerdem kann man immer nur einen Spieler aktiv hochleveln, was wirklich ein Hindernis darstellt.“ (Reddit-User Fernandov2)