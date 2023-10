Vor 26 Jahren hat PlayStation EA einen riesigen Gefallen getan

Nach über 30 Jahren trennten sich vor Kurzem die Wege von der FIFA und EA. Doch diese Beziehung hätte schon viel früher in die Brüche gehen können. Denn vor 26 Jahren wollte die FIFA eigentlich mit Sony anbandeln – doch die winkten ab, EA zuliebe.

30 Jahre lang bestand die Partnerschaft von FIFA und Electronic Arts – doch damit ist nun Schluss. Die FIFA-Spiele von EA sind Geschichte. Stattdessen setzt Electronic Arts jetzt auf seine eigene Marke: EA Sports FC. Eine Ära geht zu Ende.

Wie aus einem Time-Extension-Interview mit Tom Stone, dem ehemaligen Vize-Marketing-Chef von EA Europa hervorgeht, hätte der Schlussstrich aber schon viel früher gezogen werden können. Denn Sony hatte vor 26 Jahren die Chance, sich die FIFA-Marke zu sichern und damit EA ordentlich eins auszuwischen:

„Chris Deering (der damalige Präsident von Sony PlayStation Europa) traf sich mit mir und sagte: ‚Man hat uns die Rechte an FIFA Soccer angeboten‘. Ich sagte: ‚Das ist ein Witz, oder? Ist das dein Ernst? Die ISL ist an euch herangetreten und hat euch gefragt, ob ihr eine weltweite Exklusivlizenz für FIFA haben möchtet? Nach allem, was wir für sie getan haben?‘

Ich war wirklich sauer. Aber Chris sagte zu mir: ‚Ich werde diesen Vertrag nicht unterschreiben, es sei denn, ihr könnt euch nicht mit der FIFA einigen. Das ist dein Vertrag. Du hast das geschaffen.‘