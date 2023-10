6-facher Xbox-Kracher: Mega-Shooter-Bundle um 90 Euro reduziert

Microsoft bietet euch eine beliebte Shooter-Reihe im Mega-Bundle an – und ihr könnt aktuell beim Kauf ordentlich sparen. Mit der Borderlands Collection: Pandoras Büchse bekommt ihr gleich 6 Spiele-Hits auf einmal zum Spitzenpreis serviert.

Die Borderlands-Reihe zählt zu den beliebtesten Vertretern aus dem Looter-Shooter-Genre. Nun könnt ihr euch mit der Borderlands Collection: Pandoras Büchse alle 6 Hauptspiele des Franchises auf einen Schlag schnappen. Im Microsoft-Store gibt es das Bundle jetzt um satte 90 Euro reduziert.

Shooter-Highlight: Borderlands Collection jetzt günstig im Xbox-Store

Wenn ihr Lust auf einen ausgedehnten Ausflug in die schrullige und schießwütige Welt von Borderlands habt, könnt ihr euch mit dem neuesten Bundle gleich sechs Spiele aus Pandora sichern. In dem Paket sind die folgenden vier Shooter enthalten:

Borderlands

Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel

Borderlands 3

Zusätzlich bekommt ihr mit dem Paket auch noch die beiden Abenteuer Tales From the Borderlands und New Tales From the Borderlands. Alle 6 Spiele sind jeweils mit allen erschienenen DLCs ausgestattet. Damit habt ihr also alle Haupteinträge der Reihe zur Verfügung, nur das Spin-Off Tiny Tina’s Wonderlands ist nicht dabei.

Schaut euch hier den Trailer zur Borderlands Collection: Pandoras Büchse an:

Borderlands Collection: Pandoras Büchse Launch Trailer

Im Xbox-Store gibt es das 6-fache Mega-Bundle derzeit für 59,99 Euro statt 149,99 Euro – ihr spart also 90 Euro. Nicht nur Borderlands-Fans können hier getrost zugreifen. Das Angebot gilt noch bis zum 31. Oktober 2023.

Xbox-Charts: Assassin’s Creed und FIFA-Nachfolger dominieren

Während die Borderlands Collection: Pandora’s Büchse für Fans von gepflegter Looter-Shooter-Action ohne Frage ein verlockendes Angebot ist, hat die Xbox-Community derzeit auch noch andere Favoriten – in den Charts steht derzeit Assassin’s Creed Mirage ganz oben, gefolgt von EA Sports FC 24. Auf Platz 3 landet das Premium-Add-On-Bundle zum aktuellen Racing-Hit Forza Motorsport. (Quelle: Xbox)

