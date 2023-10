Assassin's Creed Mirage: Alle Rüstungen und Outfits finden

In AC Mirage könnt ihr viele unterschiedliche Rüstungen für Basim finden, die im Spiel Monturen genannt werden. Hinzu kommen verschiedene Verkleidungen, Outfits und Kostüme, die reine kosmetische Zwecke haben. An dieser Stelle zeigen wir euch die Bilder und Fundorte aller Rüstungen.

Assassin's Creed Mirage Facts

Outfits und Rüstungen in AC Mirage

In Assassin's Creed Mirage könnt ihr jeweils eine Montur und eine Verkleidung ausrüsten. Monturen sind eure Rüstungen, diese haben allerdings keine Verteidigungswerte, sondern nur Perks (Eigenschaften), die ihr bis zu 3-mal verbessern könnt. Die Rostam-Montur verursacht zum Beispiel 50 % weniger Geräusche. Wenn ihr sie dann voll verbessert, könnt ihr den Bonus bis auf 100 % erhöhen.

Eure Monturen könnt ihr bei Schneidereien verbessern. Diese werden euch mit einem Nähnadel-Symbol an vielen Orten in Bagdad markiert. Zum Verbessern der Rüstungen benötigt ihr Leder und Stahlbarren. Diese Ressourcen findet ihr in Truhen oder ihr kauft sie bei Händlern. Für jede Upgrade-Stufe benötigt ihr zudem den entsprechenden Verbesserungsplan. Diese findet ihr je nach Montur in Ausrüstungstruhen oder ihr bekommt sie für den Abschluss bestimmter Aufträge in Bruderschaftshäusern.

Neben den Monturen könnt ihr auch eine Verkleidung (Outfits und Kostüme) ausrüsten. Diese sind rein kosmetisch und überschreiben das Aussehen eurer Montur, deren Eigenschaften bleiben jedoch weiterhin aktiv. Dies ist also quasi das Transmog-Feature im Spiel. Generell lässt sich sagen, dass Rüstungen nicht so wichtig im Spielverlauf sind. Ihr könnt das gesamte Spiel auch ohne Probleme mit eurer Startrüstung absolvieren. Sucht euch am besten die Montur aus, deren Eigenschaften am besten zu eurer Spielweise passen.

Im Folgenden listen wir euch alle Rüstungen, Outfits und Kostüme von AC Mirage mit ihren Eigeschaften, Fundorten und Bildern genau auf.

Montur des Eingeweihten von Alamut

Typ: Montur

Montur Perk: Stille Klinge (Gegner hören 50 %/75 %/100 % weniger Lärm, während Basim Attentate verübt.)

Stille Klinge (Gegner hören 50 %/75 %/100 % weniger Lärm, während Basim Attentate verübt.) Monturfarben: Wüstensand, Grün, Blau, Türkis, Indigoblau und Rot (DLC)

Wüstensand, Grün, Blau, Türkis, Indigoblau und Rot (DLC) Fundort: Die Rüstung und deren Verbesserungspläne erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story. Ihr erhaltet diese Montur übrigens auch noch einmal zusätzlich als Verkleidung.

Milads Montur

Typ: Montur

Montur Perk: Vergessener Schrecken (Erfolgreiche Luft-Attentate lösen einen Blitzschlag aus, der Umstehende in einem Radius von 15 m verwirrt.)

Vergessener Schrecken (Erfolgreiche Luft-Attentate lösen einen Blitzschlag aus, der Umstehende in einem Radius von 15 m verwirrt.) Monturfarben: Keine

Keine Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nachforschung „Der uralte Ort“. Dafür müsst ihr im Spielverlauf alle 10 rätselhaften Scherben (in jeder Region gibt es 2) finden und sie in der uralten Stätte unter der nördlichen Oase einsetzen. Für die Montur benötigt ihr 5 rätselhafte Scherben.

Sandmontur

Typ: Montur

Montur Perk: Zweite Chance (Einmal pro Kampf kann Basim einen tödlichen Treffer überleben und für 3 s/4 s/5 s die Zeit verlangsamen.)

Zweite Chance (Einmal pro Kampf kann Basim einen tödlichen Treffer überleben und für 3 s/4 s/5 s die Zeit verlangsamen.) Monturfarben: Keine

Keine Fundort: Exklusiver Teil der Deluxe Edition von AC Mirage.

Rostam-Montur

Typ: Montur

Montur Perk: Klang der Stille (Gegner hören 50 %/75 %/100 % weniger Geräusche, wenn Basim sich bewegt.)

Klang der Stille (Gegner hören 50 %/75 %/100 % weniger Geräusche, wenn Basim sich bewegt.) Monturfarben: Blau und Schwarz

Blau und Schwarz Fundort: Die Rüstung und deren Verbesserungspläne erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss bestimmter Aufträge in Bruderschaftshäusern.

Zandsch-Montur des Aufbegehrens

Typ: Montur

Montur Perk: Berüchtigt (Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad um 20 %/30 %/40 %.)

Berüchtigt (Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad um 20 %/30 %/40 %.) Monturfarben: Hellbraun und Schwarz

Hellbraun und Schwarz Fundort: Die Rüstung und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „Harbiya“.

Montur des Abbasiden-Ritters

Typ: Montur

Montur Perk: Wunden lecken (Basim stellt bis zu einem Maximum von 50 % alle 2 Sekunden 1 %/2 %/3 % Gesundheit wieder her.)

Wunden lecken (Basim stellt bis zu einem Maximum von 50 % alle 2 Sekunden 1 %/2 %/3 % Gesundheit wieder her.) Monturfarben: Hellbraun und Schwarz

Hellbraun und Schwarz Fundort: Die Rüstung und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „al-Karkh“.

Montur der Verborgenen

Typ: Montur

Montur Perk: Tödliche Augenblicke (Fokus-Segmente füllen sich um zusätzliche 5 %/10 %/15 %, wenn ihr aus dem Hinterhalt tötet.)

Tödliche Augenblicke (Fokus-Segmente füllen sich um zusätzliche 5 %/10 %/15 %, wenn ihr aus dem Hinterhalt tötet.) Monturfarben: Grün und Gold

Grün und Gold Fundort: Die Rüstung und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „Runde Stadt“.

Dschinn-Montur

Typ: Montur

Montur Perk: Gegnern zugefügte Effekte dauern 100 % länger an.

Gegnern zugefügte Effekte dauern 100 % länger an. Monturfarben: Keine

Keine Fundort: Teil des Dschinnpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 Euro kaufen.

Montur des Feuerdämons

Typ: Montur

Montur Perk: Steckt das Ziel nach erfolgreichem Attentat in Brand und verbrennt nach einem kurzen Moment die Leiche.

Steckt das Ziel nach erfolgreichem Attentat in Brand und verbrennt nach einem kurzen Moment die Leiche. Monturfarben: Keine

Keine Fundort: Teil des Feuerdämonenpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 14,99 Euro kaufen.

Weiße Patientenrobe

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Meisterassassinen-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Eunuchentunika

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Händlerverkleidung aus dem fernen Osten

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Könnt ihr bei jedem Händler im Spiel für 500 Dirham (350 Dirham, wenn ihr den maximalen Rabatt mit Gefallensmünzen der Händler freigeschaltet habt) kaufen.

Schatzjäger-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Abschlussbelohnung, nachdem ihr alle 18 von Darwis‘ Artefakten gestohlen und bei Darwis abgegeben habt.

Gelehrtenverkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Abschlussbelohnung, nachdem ihr 6 verlorene Bücher gefunden und bei Al-Jahiz abgegeben habt.

Verkleidung des Wüstenreisenden

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Basims Valhalla-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Könnt ihr als Belohnung in Ubisoft Connect freischalten.

Ezio-Verkleidung (Revelations)

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Könnt ihr als Belohnung in Ubisoft Connect freischalten.

Altaïr-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Könnt ihr als Belohnung in Ubisoft Connect freischalten.

Goldene Raihan-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Teil des Meisterattentäter-Pakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 Euro kaufen.

Goldene Roshan-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Teil des Meisterattentäter-Pakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 Euro kaufen.

Goldene Meisterattentäter-Verkleidung

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Teil des Meisterattentäter-Pakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 Euro kaufen.

Goldene Montur des Eingeweihten von Alamut

Typ: Verkleidung

Verkleidung Fundort: Teil des Meisterattentäter-Pakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 Euro kaufen.

