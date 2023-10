Assassin's Creed Mirage: Eine Herausforderung - Rätsellösung mit Video

Für das Rätsel „Eine Herausforderung“ in Assassin's Creed Mirage müsst ihr einen komplizierten Hinweistext entschlüsseln, um den Schatz zu finden. Falls ihr Probleme mit diesem Rätsel habt, findet ihr an dieser Stelle die Lösung inklusive Video.

Die Lösung für das Rätsel „Eine Herausforderung“ seht ihr auch schnell und kompakt im folgenden Video:

Fundort von „Eine Herausforderung“

Diese Schatzsuche startet ihr über das Finden einer Schriftrolle im Bezirk „al-Abbasiya“. Diese befindet sich auf dem Balkon eines Gebäudes am westlichen Rand dieser Region. Auf dem folgenden Bild haben wir euch den genauen Fundort markiert.

Auf dem Balkon dieses Gebäudes findet ihr die Rätsel-Schriftrolle (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Rätsel gibt euch einen eher verwirrenden Hinweistext, der wie folgt lautet:

Hältst du dich für klug? Dann finde meinen Schatz. Wende dich gen Osten, dort sehen Gelehrte Bock, Waage und Kürbis an ihrem Platz. Suche die Insel auf, die das Wasser spaltet. Tauche ein bis zum Latz, um es zu durchwaten, und du findest heraus, dass an meinem Rand Räder wühlen, mit lautem Geschmatz. Darin findest du, was einst stolz geragt, nun gefällt und verzagt, um Schreiberlingen zu helfen. Jenseits meiner Mauern musst du kauern, so erhältst du zur Belohnung des Gelehrten Satz.

Die wichtigsten Hinweise in diesem Text deuten auf eine Insel und ein Gebäude mit Wasserrad.

Rätsellösung und Schatz-Fundort

Die gesuchte Insel befindet sich im Norden von al-Abbasiya. Hier wird eine Insel auf beiden Seiten von Flussarmen gesäumt. Auf der südlichen Seite der Insel östlich der Brücke könnt ihr ein riesiges Wasserrad sehen. Im dazugehörigen Gebäude befindet sich der Schatz.

In diesem Gebäude findet ihr den Schatz (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Durch das markierte Fenster oben auf dem Bild kommt ihr ins Gebäude. Ihr müsst vorher allerdings durch das Gitterfenster auf der Wasserseite mit einem Wurfmesser das Schloss am Fenster zerstören. Anschließend kommt ihr herein und könnt den Schatz in einer Ecke des Gebäudes bergen.

Zerstört das Fensterschloss durch das Gitterfenster und ihr könnt zum Schatz im Inneren gelangen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Als Belohnung für dieses Rätsel in AC Mirage bekommt ihr die schwarze Monturenfarbe für die Rostam-Montur.

